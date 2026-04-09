Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında yerli ve millî savunma sanayi ürünlerinin envantere alındığını duyurdu. TB-3 SİHA ilk kez Kara Kuvvetleri envanterine girerken, yeni çıkarma gemisi projesinde de önemli aşama kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine muhtelif miktarda TB-3 SİHA ilk kez dahil edildi. Ayrıca, elektronik devreli el yapımı patlayıcı düzeneklerini tespit ve etkisiz hale getirme sistemlerinin de envantere alındığı belirtildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ise çeşitli miktarlarda Aksungur ve Akıncı insansız hava araçları ile CATS Elektro-Optik/Kızılötesi Kamera Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere kazandırıldığı ifade edildi.

Deniz Kuvvetleri açısından da önemli bir gelişme yaşandı. Toplam 8 adet olarak planlanan 'Yeni Tip Çıkarma Gemisi Projesi' kapsamında ikinci geminin 3 Nisan'da hizmete alındığı, üçüncü geminin ise liman kabul testlerinin tamamlandığı açıklandı. Bakanlık, yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern, güçlü ve etkin savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.