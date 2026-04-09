İstanbul Valisi Davut Gül, 'Gönülden Bir Öğün' projesi kapsamında 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlanacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı aracılığıyla hayata geçirilen 'Gönülden Bir Öğün' projesine ilişkin detayları paylaştı. Vali Gül, Valilik koordinasyonunda ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında toplam 100 bin öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

Projeden yararlanabilmek için öğrencilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kayıtlı olması ve belirlenen kriterleri karşılaması gerektiği ifade edildi. İlk etapta destekten şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüzler, engelli bireyler, sosyal ve ekonomik destek hizmeti alan çocuklar ile koruyucu aile yanında kalan çocuklar başta olmak üzere çeşitli öncelikli grupların faydalanacağı bildirildi.

Ayrıca Roman çocuklar, babası ceza infaz kurumunda bulunan öğrenciler, anne-babası ayrı olan çocuklar ve meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler de proje kapsamına alındı. Proje kapsamında öğrencilere verilecek kantin kartlarına aylık 2 bin lira yükleme yapılacağı, bu tutarın yalnızca okul kantinlerinde yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Vali Gül, projeye katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, desteklerin artmasıyla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.