İçişleri Bakanlığı, acil durum yönetiminde yeni bir dönemi başlatacak 'HAYAT 112 ACİL' uygulamasını duyurdu. Uygulama; tek tuşla konum paylaşımından afet alarmına, KADES entegrasyonundan okul güvenliğine kadar birçok özelliği tek çatı altında toplayacak.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların acil yardım hizmetlerine daha hızlı ve etkin ulaşabilmesi amacıyla geliştirilen 'HAYAT 112 ACİL' uygulamasının devreye alındığını bildirildi.

Yeni sistemle birlikte acil yardım çağrılarında adres tarif etme zorunluluğunun ortadan kalkacağı belirtilirken, vatandaşların tek tuşla kendi konumlarını ya da yakınlarının konumunu ekiplerle paylaşabileceği ifade edilen açıklamada, uygulama üzerinden yapılacak ihbarlara fotoğraf ve kısa video eklenebilecek, böylece ekipler olay yerine ulaşmadan önce durumu analiz ederek uygun ekipmanla müdahale edilebileceği kaydedildi. Uygulama kapsamında öğretmenlere özel geliştirilen 'Okul Acil' modülüyle olası şiddet veya güvenlik krizlerinde çağrıların 'çok acil' koduyla merkeze düşeceği ve güvenlik ekiplerinin otomatik konum bilgisiyle hızlı şekilde okullara yönlendirileceği açıklandı.

Kadınlara yönelik acil destek uygulaması KADES'in de sisteme entegre edildiği belirtilirken, kadınların akıllı saatleri üzerinden dahi tek dokunuşla yardım çağrısı gönderebileceği kaydedildi.

Uyuşturucu, terör, kaçakçılık, düzensiz göç ve şüpheli olaylara ilişkin ihbarların da uygulama üzerinden fotoğraf ve video destekli yapılabileceği ifade edilirken, vatandaşların kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, afet durumlarına yönelik özelliklerin de yer aldığı uygulamada, enkaz altında kalan vatandaşların alarm butonu, düdük frekansı ve mors kodu sistemiyle yardım çağrısı yapabileceği bildirildi. Ayrıca yakın çevrede meydana gelen 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde 'Güvendeyim' butonunun otomatik olarak devreye gireceği ve yakınlara hızlı konum bilgisi gönderilebileceği belirtildi.

'Yakınımda Ne Var?' modülüyle en yakın hastane, nöbetçi eczane ve sağlık kuruluşlarının harita üzerinden görüntülenebileceği ifade edilirken, afet anlarında toplanma alanlarının da uygulama üzerinden gösterileceği açıklandı. Yangın ihbarlarının 'orman' ve 'bina içi' olarak ayrılacağı sistemde, trafik kazaları, sahipsiz hayvan ihbarları ve yol güvenliğine ilişkin bildirimlerin de uygulama üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uygulamaya entegre edilen rota ve radar sistemi sayesinde sürücülerin güzergâh üzerindeki EDS, sabit radar ve hız koridorlarını görebileceği ifade edilerek, 'Devlet vatandaşına tuzak kurmaz' anlayışıyla şeffaf trafik yönetiminin hedeflendiği kaydedildi.