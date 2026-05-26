Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Ekomiras iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Bodrum ve Gökova'da deniz çayırlarının bilimsel yöntemlerle tespit edilerek korunması hedefleniyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Ekolojik Miras Derneği (Ekomiras) iş birliğinde yürütülen 'Muğla Deniz ve Kıyı Alanlarında Deniz Çayırlarının Tespiti Çalışması' kapsamında araştırma faaliyetleri başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gatemarine Türkiye ve Fransa merkezli Andromède Océanologie firmalarının destek verdiği proje çerçevesinde, 'GATEMARINE III' isimli Türk Bayraklı araştırma gemisi 25 Mayıs 2026 tarihinde sahaya çıktı.

İLK ETAP BODRUM VE GÖKOVA

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli karbon yutak alanları arasında gösterilen deniz çayırlarının tespiti, haritalandırılması ve depoladığı karbon miktarının hesaplanmasını amaçlayan çalışmanın ilk aşamasında Bodrum Yarımadası ile Gökova Körfezi'nde incelemeler yapılacak.

Çalışmalar kapsamında 40 metre derinliğe kadar olan deniz alanlarında uzaktan algılama yöntemleri kullanılacak. Böylece bölgedeki deniz çayırlarının hassas konumları bilimsel verilerle ortaya çıkarılacak.

BAKANLIK İZİNLERİYLE YÜRÜTÜLÜYOR

Araştırma; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen izinler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

HEDEF: KORUMA, PLANLAMA VE İKLİM MÜCADELESİ

Proje ile deniz çayırlarının korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkısının belirlenmesi ve kıyı alanlarının daha etkin yönetilmesi hedefleniyor. Ayrıca geliştirilecek dijital uygulama sayesinde deniz çayırlarının konum bilgilerinin kullanıcıların erişimine açılması planlanıyor.

BAŞKAN ARAS: 'MUĞLA'NIN MAVİ MİRASINI BİLİMLE KORUYORUZ'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deniz çayırlarının iklim kriziyle mücadelede büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ''Denizlerimizin akciğeri olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. Bu çalışma sayesinde Bodrum ve Gökova başta olmak üzere kıyılarımızdaki deniz çayırlarını bilimsel yöntemlerle tespit ederek hem koruma altına alacağız hem de iklim değişikliğiyle mücadeledeki katkılarını ortaya koyacağız' dedi.

Aras, doğayı koruyan ve bilimi esas alan projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, çalışmanın kent ve ülke adına değerli sonuçlar ortaya çıkaracağına inandığını ifade etti.