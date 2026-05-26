Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için nöbetçi birimleri ve ekipleriyle sahada olacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Olası durumlara karşı vatandaşlara hizmet verecek olan nöbetçi birim ve ekipler, vatandaşların memnuniyeti için görev başında olacak. Trafik zabıta ekipleri yollardaki yoğunluğa göre çalışmalarını yapacak. Ücretsiz ulaşım ile vatandaşlar mezarlıklarda kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.



Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) vezneleri de 25 Mayıs Pazartesi arife günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise öğlen saat 13.00'a kadar hizmet verecek. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için vezneler belirtilen gün ve saatlere dikkat etmeleri istendi.

MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ SEFER

Vatandaşlar bayramda merkezde ve ilçelerde uygulanacak olan mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmetleri ile kabir ziyaretlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Mayıs arife günü ile bayramın birinci günü 27 Mayıs tarihlerinde mezarlıklara 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.



Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların sorun yaşamaması için nöbetçi birimleriyle bayram boyunca görev başında olacak. İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal, Atıksu Arıtma, Çevre Koruma ve Kontrol ile Abone İşleri dairelerine bağlı nöbetçi ekipler, Kurban Bayramı süresince olası bir acil durum için hazır olacak ve anında müdahalede bulunacak.



Bayram boyunca vatandaşların ulaşımdan genel hizmetlere kadar herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli olan tüm önlemlerin alındığının bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların rahat, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için nöbetçi birim ve ekiplerin görev başında olacağını söyledi. Başkan Dutlulu, 'Bayram boyunca görev başında olacak ekiplerimiz, vatandaşlarımızın bir telefon kadar uzağında olacak. Zabıta ekiplerimiz şehir trafiğinin düzenlenmesinde yardımcı olacak, genel güvenliğin sağlanmasına katkı verecek. 444 99 45 ve Alo 153 Çözüm Merkezi'miz vatandaşlarımızın taleplerini almaya devam edecek. Bayramda görev başında olan ekiplerimize teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum' dedi.