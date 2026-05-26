Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın hem Orta Koridor hem de Kalkınma Yolu projeleriyle entegre edileceğini açıkladı. Projeyle yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapımı süren Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren Hattı hakkında önemli bilgiler verdi.

Bakan Uraloğlu, hattın Mersin limanlarını yüksek hızlı demiryolu ağıyla hem Orta Koridor hem de Kalkınma Yolu Projesi'na bağlayacağını belirtti. Paylaşımda, Gaziantep'ten Ovaköy'e uzanacak YHT hattı sayesinde Kalkınma Yolu'na entegrasyon sağlanacağı, Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor bağlantısının kurulacağı ifade edildi.

Saatte 200 kilometre tasarım hızına sahip olacak hatla birlikte, mevcutta 6 saat 23 dakika süren Mersin-Gaziantep seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşürüleceğini açıklayan Bakan Uraloğlu, projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığı açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.