ESHOT Genel Müdürlüğü, kent genelindeki 12 bin durakta bakım, onarım ve yenileme çalışması başlatarak durakları daha modern, konforlu ve QR kodlu hale getiriyor.

İZMİR (İGFA) - ESHOT Genel Müdürlüğü, kent genelinde durakların yenilenmesi, değiştirilmesi ve onarılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında boyası aşınan duraklar boyanırken, mobil uygulamaya yönlendiren ve otobüsün durağa geliş süresini gösteren QR kodlar da yenileniyor. QR kodu bulunmayan duraklar sökülerek QR kodlu sisteme dönüştürülüyor. ESHOT, yolcu konforunu yalnızca otobüslerde değil duraklarda da artırmayı hedefliyor. Bu çalışma ile 12 bin durağın elden geçirilmesi, onarılması veya değiştirilmesi planlanıyor. Uygulama, metropolden kırsala kadar kentin tüm noktalarını kapsayacak.

DURAKLARDA NELER YAPILIYOR?

Kent estetiğine uygun, modern ve güvenli bir ulaşım altyapısı hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında; zamanla yıpranan ve dış etkenlerle kirlenen tüm durak aksamları, yeniden boyanarak yeni görünüme kavuşturuluyor. Bayrak tip duraklar, yeni tasarım duraklarla değiştiriliyor. Raket tip durakların tasarımı değiştirilip boyanıyor ve montajı yapılıyor. Durak isimlikleri ve hat bilgi etiketleri, yeni malzemelerle güncelleniyor. Mevsimsel şartlar nedeniyle eskiyen oturak tahtaları, uzun ömürlü ve ergonomik ahşap malzemelerle değiştirilerek yolcuların bekleme konforu artırılıyor. Kırılan durak camları değiştiriliyor. ESHOT ekipleri, kentin birçok ilçesinde eş zamanlı yürüttüğü bu çalışmalarla durakların sadece bugünkü ihtiyaçlarını değil, uzun vadeli kullanım ömrünü de garanti altına alıyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Dairesi Başkanı Gülay Uysal, 12 bin durakta bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını belirterek, 'Raket durak ve bayrak durak tasarımlarında da değişikliğe gidiyoruz. Vatandaşlarımız otobüslerin gelişine ne kadar süre kaldığını QR kodları okutarak görebiliyor. Bütün ilçelerimizde otobüs bilgilerine daha kolay ulaşabilecekler. Raket ve bayrak duraklarımızın olduğu her noktada QR olacak. Vatandaşlarımızın daha konforlu bekleme alanında beklemesini sağlamayı ve duraklarımızın ömrünü uzatmayı amaçlıyoruz' şeklinde konuştu.