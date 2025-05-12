Amerika Birlişik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, "Perşembe günü (İstanbul'da) Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oval Ofis’te Orta Doğu gezisi öncesi basın mensuplarına konuşan Trump, görüşmenin önemine vurgu yaparak, “Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.

Trump, İstanbul’daki görüşmenin barış süreci açısından kritik bir adım olduğunu belirtti. Rusya ve Ukrayna yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda 15 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

"İSTANBUL'A GİDEBİLİRİM"

Trump, "Perşembe günü İstanbul'da Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Perşembe günü İstanbul'a uçabilirim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan hakkında da konuşan Trump, Erdoğan'ın çok iyi bir ev sahibi olacağını ifade etti.

"EDAN ALEXANDER 2 SAAT İÇİNDE SERBEST BIRAKILACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın ABD-İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander'ı 2 saat içinde serbest bırakacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın serbest bırakması beklenen ABD-İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander hakkında açıklamada bulundu. Trump, Alexander'ı 2 saat içinde serbest bırakılacağını belirterek, "Yakın zamana kadar çoğu kişinin artık yaşamadığını düşündüğü ABD vatandaşı Edan Alexander'ın yaklaşık iki saat içinde serbest bırakılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Alexander'In serbest bırakılmasını sağlayanın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un olduğunu belirten Trump, Witkoff'u bu konuda tebrik etti.

Hamas, dün ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ve "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli esir asker Edan Alexander'ı serbest bırakılması yönünde karar alındığını bildirmişti.