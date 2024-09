Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ‘Tropikal Meyve Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.MERSİN (İGFA) - ‘Tropikal Meyveler Bereketli Mersin Topraklarını Çok Sevdi, Üreticimize Bol Kazanç Getirdi’ sloganıyla Anamur Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen şenlikte; ‘Lezzetli Tatlar’ ve ‘En İri Ejder Meyvesi Yarışması’ da yapıldı. Başkan Seçer, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ile birlikte alanda yer alan stantları gezerken, stant sahiplerine ‘Hayırlı İşler’ diledi.

Şenliğe; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, dernek, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış programında; halk oyunları gösterisinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Şenlikte; Anamurlu yerel üreticilerin desteklenmesi amacıyla üretici stantları yer aldı. Vatandaşlara ücretsiz olarak; ejder meyvesi ve ejder meyvesi fidesi, muz ve çilek kurusu, muz dondurması, papaya ve passiflora reçeli, ejder marmelatı ile avokado dağıtımı yapıldı.

Seçer: “Bizim milletimiz çalışkandır”

Anamur’u ve Anamurluları çok sevdiğini belirterek konuşmasına başlayan Başkan Vahap Seçer, ilçenin merkeze uzak olmasına karşın gönüllerinin her daim bir arada olduğunu söyledi. Anamurluların çalışkan bir toplum olduğunu söyleyen Seçer, çiftçilerin her zaman akıllı yöneticiler tarafından baş tacı edildiğine dikkat çekti.

Tarımın emek yoğunluklu bir sektör olduğunu ve Türkiye’nin de tarihten beri coğrafyasında bulunan binlerce çeşit endemik bitkilerin yanı sıra bereketli toprakları ve çalışkan, üretken insanları ile hep tarım toplumu olduğunu vurgulayan Seçer, “Bunun yanında bölgemiz daha bir değerli, bu bölge içerisinde de Anamur bir kat daha değerlidir. Öyle güzel bir coğrafyada yaşadığınızın farkında mısınız? Siz ne şanslı insanlarsınız Anamurlular. Yakışıklı Toros dağlarına sırtınızı dayamışsınız, burada güzel Akdeniz, sere serpe Mavideniz. Her tarafta bereket var. Çalış, üret, alın teri dök, mutlaka başarılı olursunuz. Çalışmıyor mu çiftçi, elbette çalışıyor. Fazlasıyla çalışıyor, üretiyor. Bizim milletimiz çalışkandır” dedi.

“Çiftçi çalışkandır, önemli olan kadir kıymet bilmeyen iktidarların olmamasıdır”

Çiftçilerin çalışkanlıklarına karşın iktidar tarafından yeterince desteklenmediklerini ifade eden Seçer, “Bizim çiftçimiz çalışır, çalışkandır, üretir. Önemli olan kadir kıymet bilmeyen iktidarların olmamasıdır, çiftçinin emeğini, önemini bilmeyenlerin olmamasıdır. Çiftçi dünyanın neresine giderseniz gidin desteklenir. Onun için genel politika şudur; hükümetler çiftçiyi önemser. Hele hele bizim gibi tarım toplumlarında daha fazla önemser” diye konuştu.

“Üretmediğiniz yerde tükenirsiniz”

Ülkelerde hükümeti yöneten siyasilerin kimilerinin oy kaygısıyla, kimilerinin de bilinçle çiftçilerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çektiğini aktaran Seçer, “Çünkü ana karnından itibaren insanlar iyi beslenecek, çocuk iyi beslenecek, delikanlı iyi beslenecek. Sağlıklı nesiller oluşacak, zeki çocuklarımız olacak. Bunu akıllı yöneticiler bilir. Üretmediğiniz yerde tükenirsiniz. Tarihte bir adım geriye giderseniz, önceden sanayi toplumuydu, şimdi teknoloji toplumu. Teknoloji gelişmişliği belirler ama eğer aç kalırsanız yaşayamazsınız. Sanayiniz ve teknolojiniz yetersiz kalabilir. Tarım bu derece önemlidir” ifadelerine yer verdi.

“Harcadığımız her para sizin”

Geçmiş yıllarda Anamur’da sadece muz yetiştiriciliği yapıldığını ancak gelinen noktada birçok tropikal meyvenin üretimine başlanıldığını belirten Seçer, “Çeşitlilik artmış, bu gayet güzel. Bu desteklenerek, tanıtım ve eğitimle olacak. Bizim tarım dairemiz iyi çalışıyor. Çiftçi ile iç içe. Çiftçinin derdini, hastalığını, sızısını, acısını biliyor, reçeteyi iyi yazıyor. Nerede, ne zaman destek yapacağını biliyor. Biz de israf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek yok. Dinimizde de, hukukta da, vicdan da yok, insafta da yok. Harcadığımız her para sizin” dedi.

“Bu yönetici ziraatın, üretimin, üreticinin, çiftçinin değerini biliyor”

Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılında çiftçilere 119 milyon TL doğrudan destek verdiklerini aktaran Seçer, bu rakamın önümüzdeki yıl için yüzde 80 artış ile 215 milyon TL’ye yükseltileceğini söyledi. Seçer, “Çünkü bu yönetici ziraatın, üretimin, üreticinin, çiftçinin değerini biliyor. Topluma katkılarını biliyor. Her alanda desteğe devam edeceğiz. Bilinçli üreticiyi önemsiyorum. Bilinçsiz üretici kaliteli üretim yapamaz. Onun için kooperatifler önemsenecek. Kooperatifler Şube Müdürlüğü’müz var. Kadın kooperatiflerimizde şube müdürleri vasıtasıyla iletişim kuruyorlar ve bizden eğitim alıyorlar. Daha doğru, daha efektif, daha rasyonel çalışmaları lazım” sözlerine yer verdi.

“Taze kanı getireceksiniz ki size daha güzel hizmetler yapsın”

Çiftçilerin, sorunlarının çözümü için kendi üzerlerine düşen görevi yapması gerektiğini ve bu görevinde iktidar değişikliği olduğunu vurgulayan Seçer şunları kaydetti: “Demokrasilerde yorulan iktidar gider taze kan gelir, enerjisi olan gelir. Taze kanı getireceksiniz ki size daha güzel hizmetler yapsın. Yeni politikalar üretsin. Bakın 2019’a; taze kan geldi, Mersin’e yaradı, Mersin’in yüzüne kan geldi, sağlık geldi, enerji geldi. Çünkü başkanınız da çalışıyor, başkanınızla beraber yürüyenler de çalışıyor. Biz memleket için yola çıktık, sizler için yola çıktık.”

“Türkiye’nin en büyük sorunu adaletsizlik”

Mersin’de her noktaya ayrım yapmadan hizmet götürdüklerinin altını çizen Seçer, “Az oy vermiş, çok oy vermiş hiç dinlemedik. Halk samimiyeti anlar, herkes her şeyi bilir. Riyakârı da bilir samimiyeti de bilir. Vatandaş bunu gördü ve dedi ki; ‘Biz hizmet alıyoruz, bu hizmette bir samimiyet var, bir adalet var’ ” dedi. Konfüçyüs’ün ‘Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner’ sözünü alıntılayan Seçer, “Türkiye’nin en büyük sorunu adaletsizlik. Adaletin olmadığı yerde zaten bir şey olmaz. ‘Bu adam adaletli, her yere hizmet götürüyor. Bu köy bize oy verdi, vermedi. Bu muhtar şöyledir, böyledir demedi’ diyorlar. Biz buraya hizmete geldik. Anamur ilimizin en batısında. Büyükşehirde Başkanına yüzde 59.8 oy verdi. Tabii ki sizlere teşekkür edeceğiz. Merak etmeyin sorumluluğumuzun bilincindeyiz, yükümüzün farkındayız. Bunu taşıyacağız, çok daha güzel hizmetler yapacağız” sözlerine yer verdi.

“Tarıma daha da fazla önem vereceğiz, üretenin yanında olacağız”

Tarıma daha da fazla önem vereceklerinin altını çizen Seçer, fide-fidan desteklerinin yanı sıra her yıl 60 aileye 25 küçükbaş hayvan desteklerinin de sürdüğünü belirtti. Seçer, aynı zamanda arıcılıktan balıkçılığa her alanda tarımı desteklediklerini kaydederek, “İşte böyle olur tarımsal proje; üretecek, kendi kendini besleyecek ve onlarca, yüzlerce, binlerce insana katkı sunacak” dedi. Çalışmak ve üretmek zorunda olduklarını söyleyen Seçer, “Üreten, alın teri döken bizim kabulümüzdür. Biz ona saygı duyarız ve yanında oluruz, yanında olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir’den Anamur’un her noktasına hizmet

Anamur’a yapacakları projelere değinen Seçer; ivedilikle köy yollarını yaptıklarını, ana caddelerini yenilediklerini, kültür merkezi projesini yatırım programına aldıklarını, Anamur’a yeni bir hal yapacaklarını, 100 yıllık bir projeye imza atacakları Otluca İçme Suyu Projesi için iller Bankası’ndan ödenek alıp hizmeti tamamlayacaklarını ve alt yapıya dair projelerinin ise hazır olduğunu kaydetti. Anamur’un tarım kenti olmasının yanı sıra turizm kenti de olduğunu kaydeden Seçer, “Bütün çalışmaları en teknik, en kaliteli şekilde gerçekleştirdik. Anamur turistik hüviyete bürünüyor. Turist temiz ilçeye, temiz beldeye, kent estetiği olan, insanlarının misafirleri iyi ağırladığını kabul ettiği yerlere gelir. Anamur bir tarım kenti ama aynı zamanda turizm kentidir” dedi.

“Bu vatan kimsenin babasının çiftliği değil”

Çalışanın, üretenin, azmedenin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını söyleyen Seçer, Anamurlulara seslenerek, “Sizleri çok seviyoruz, sizler bizim için önemlisiniz. Sizler de kendinizi değerli görün, önemli görün. Her biriniz Bu vatanın birer şerefli evladısınız, her birinizin bu vatanın her karış toprağında hakkı var. Bu vatan kimsenin babasının çiftliği değildir. Bu vatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet çatısı altında, ay-yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşayan insanların vatanıdır, Türkiye Cumhuriyeti’dir” sözleriyle konuşmasına son verdi.

Deniz: “Büyükşehir’in desteğiyle tropikal ürün üretimi hızla yayıldı”

Anamur’un ikliminin her türlü tropikal ürünü yetiştirmeye elverişli olduğunu söyleyen Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, “5 yıl öncesinde Mersin Büyükşehir Belediyemizi Vahap Seçer Başkanımız kazandığında, Büyükşehir’in fide-fidan desteğiyle bu üretimlerin artışı hızla yayıldı. İlçemizde katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlandı. Şimdi huzurlarınızda bu desteği bizlerden hiç esirgemeyen, her türlü kültürel desteklerle yaptığımız projelerde bize destek olan, meyve planlarıyla tarıma destek olan ziraat mühendisi, meslektaşım, büyüğüm Vahap Seçer Başkanıma teşekkür ediyor, sevgiler, saygılar sunuyorum” dedi. Üreticinin ürünlerini hak ettiği değerde satamadığına da dikkat çeken Deniz, bütün üreticilere örgütlenerek ürünlerini kendi değerinde satma çağrısı yaptı.

Şenlikte ayrıca; CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Çatkaya, Anamur Tropikal Meyve ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ergun Doğan, Anamur Kadın Girişim Kooperatifi Üyesi Semra Ünal da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer tarafından yarışmalarda başarılı olan kişilere ödül takdimi yapıldı. Gün boyu süren etkinlikler akşam Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile devam etti. Son dönemin sevilen pop şarkılarını seslendiren orkestra, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

“Mersin Vahap Seçer’le marka kent oldu”

Sağlık Mahallesi sakinleri olarak gezi grupları olduğunu söyleyen Nurten Akbulut, “Çok mutlu olduk, çok güzel her şey. Anamur’un tropikal meyveleri çok hoşumuza gitti” diyerek, Büyükşehir’in bütün festivallerine katılmaya çalıştıklarını vurguladı. Akbulut, “Mersin Vahap Seçer’le marka kent oldu” dedi.

“Başkan Seçer Mersin’i hep destekliyor”

Festivalin çok keyifliği geçtiğini kaydeden Gülistan Erdal, “Burası küçük bir ilçe olduğu için aktiviteler olduğu zaman hep katılmaya çalışıyoruz. Vahap Başkanım da sağ olsun yapıyor, gerçekten emek veriyor. Her zaman her türlü arkasında destek veriyoruz” dedi. Seçer’in kentin değerlerini her zaman tanıtmaya çalıştığını vurgulayan Erdal, “Çok güzel çalışıyor, Mersin’i hep destekliyor. Kadınlara da hep destek veriyor, en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler” diye konuştu.

Büyükşehir’in daire başkanlıkları kolektif bir çalışma yürüttü

Şenlik kapsamında ayrıca gün boyu tropikal meyve stantları, Üretici Kadın Stantları, MESKİ standı, çocuk oyun alanları da ziyaretçilere açık oldu.

Festivalde; Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlamış olduğu stantlar 7’den 70’e ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri boyama atölyesi ile çocukların sevdiği hayvan figürlerini yüzlerine çizerken; Büyükşehir’in üretici kadın stantlarında birbirinden renkli ürünler satışa sunuldu. Yiyecek içecek stantları, yöresel lezzetler ve el emeği göz nuru ürünlerin olduğu stantları dolaşan vatandaşlar bir yandan festival alanını gezerken, bir yandan da alışveriş yaptı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin kurmuş olduğu stantta güneş gözlem etkinliği ile çocuklar güneş yüzeyindeki parlamaları ve lekeleri gözlemledi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu stantlarda bölgede yetişen; muz, pikan cevizi guava, kelek, avokado, yıldız meyvesi, ananas, papaya, pepino, ağaç kavunu, kiwano boynuzlu kavun gibi tropikal ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ise mobil araçta vatandaşların içinin serinlemesi için limonata ikramı yapıldı.