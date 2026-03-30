Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'TUA Astro Hackathon', final heyecanı ve kapanış töreniyle tamamlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kapanış programında konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, öğrencileri özverili çalışmaları ve yenilikçi projeleri dolayısıyla tebrik etti.

Uzay teknolojileri alanında geliştirilen projelerin gelecek açısından büyük ümit verdiğini ifade eden Rektör Hatipler, gençleri her zaman desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Hatipler, başarıya giden yolun yalnızca bilgiyle değil; azim, kararlılık ve inançla şekillendiğini vurguladı.

Azim ve sabrın önemine dikkat çeken Hatipler, zorluklara rağmen kararlılıkla ilerlenmesi gerektiğini belirterek, 'Engellere rağmen yolunuza devam edin ve iz bırakın' dedi.

22 TAKIM PROJELERİYLE YARIŞTI

Balkan Kongre Merkezi'nde iki gün süren Astro Hackathon boyunca öğrenciler, yoğun ve dinamik bir çalışma temposu içinde fikirlerini takım ruhuyla projeye dönüştürerek jüri karşısına çıktı.

Toplam 22 takımın katıldığı etkinlikte, üniversitemiz akademisyenlerinin jüri üyeliğinde gerçekleştirilen değerlendirmelerde; mentörlerin rehberliğinde geliştirilen projelerde yenilikçi yaklaşımlar, üretim odaklı düşünme ve disiplinler arası iş birliği ön planda tutuldu.

Katılımcılar, hem teknik bilgi hem de takım çalışması becerilerini ortaya koyma fırsatı buldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Polaris, Morve ve Interstellar takımları dereceye girerek ödüllendirildi. Bu projeler, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek değerlendirme süreciyle bir üst aşamaya taşınacak.

Büyük finalde ise farklı şehirlerden gelen en başarılı fikirler aynı platformda buluşarak rekabet edecek.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve akademisyenler katıldı.