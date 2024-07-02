Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler'in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan üniversitelerin çalışmalarını dikkate alarak yaptığı “2024 Etki Sıralaması” sonuçlarını açıkladı.EDİRNE (İGFA) - Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan ülkeler tarafından 2030 yılı sonuna kadar ulaşılması amaçlanan bir evrensel çağrı niteliğindeki “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, dünya genelinde açlığa ve yoksulluğa son vermek, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele etmek, iş ve ekonomik açıdan büyümek, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak, sağlıklı bireyler yetişmesini sağlamak gibi 17 ana başlıktan meydana gelen ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik sorunlara çözüm bulunması amacıyla tüm dünyayı birlikte hareket etmeye davet etmektedir. Üniversiteler de bu anlamda toplumda etkili rol oynamaktadır.

Dünya genelinde 125 ülkeden toplam 2152 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Trakya Üniversitesi 2024 sonuçlarına göre 1001+ bandında yer aldı. SKA17-Amaçlar için ortaklıklar kategorisinde 52.8 puan alan Üniversitemiz bu yıl Türkiye’den sıralamaya giren 96 üniversiteden 1001+ bandına girme başarısı gösteren 72 üniversiteden biri oldu.