Yenişehir Okyanus Koleji öğrencisi Enes Konar, 2 Haziran 2024 tarihinde yapılan Lise Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alarak Yenişehir’in gururu oldu. Enes Konar, gösterdiği başarının mutluluğunu Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’le paylaştı.BURSA (İGFA) - 2 Haziran 2024 tarihinde yapılan Lise Geçiş Sınavı’na (LGS) 1 milyon 38 bin 192 kişi katıldı. Sözel bölümden 50, sayısal bölümden de 40 soru soruyan sınavda, 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayan Yenişehir Okyanus Koleji öğrencisi Enes Konar, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. 15 yıl sonra Yenişehir’den bir öğrencinin tam puan alarak birinci olması, ilçede mutluluk yaşattı. Enes Konar, başarısını ve mutluluğunu Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’le paylaştı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Enes Konar, Lise Geçiş Sınavı’nda 500 tam puan alarak ilçemize birinciliği getirmiş ve bizi gururlandırmıştır. Hayat bir yarış. Öğrencimiz LGS yarışını en iyi şekilde tamamladı. Öğrencimizin bundan sonraki hayatında da çok başarılı olacağına inanıyorum. Sistemli çalışmasına devam ederek, hayatta çok güzel yerlere gelecektir. Enes öğrencimiz Yenişehir’i gittiği lisede en iyi şekilde temsil edecektir. Ve belki de büyüdüğünde, bu topraklara, bu ilçeye hizmet etme şansı elde edecektir. Kendisini tekrar tebrik ediyor, bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum” dedi.

Henüz hangi liseye gitmek istediğine karar vermediğini söyleyen Enes Konar ise tercih dönemine kadar araştırmalarını yaptıktan sonra karar vereceğini söyledi. Enes Konar, “Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi, İstanbul Fen Lisesi, Ankara Fen Lisesi gibi liselerin koşullarını araştırıyorum. Şartları daha uygun olanına karar vereceğim” dedi. Sayısal alanda ilerlemek istediğini ve yabancı dillere önem vereceğini ifade eden Enes Konar, Yenişehir’e de yararlı olacak projeler üretmek istediğine de vurgu yaptı.

Başkan Ercan Özel, Enes Konar’a başarısından dolayı Mustafa Kemal Atatürk’ün tavsiyesiyle okullarda okunması gereken kitaplar listesine alınan Beyaz Zambaklar Ülkesinde isimli kitabı hediye etti. Ayrıca başarılı öğrencinin ailesini, öğretmenlerini ve Yenişehir Okyanus Koleji’ni de tebrik ederek teşekkürlerini iletti.