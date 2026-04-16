Edirne'nin Keşan, İpsala ve Uzunköprü ilçelerinin iş dünyası temsilcileri, bölge ticaretinin önünü açacak ve gümrük kapılarındaki işleyişi hızlandıracak kritik temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bir dizi üst düzey ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı ve beraberindeki heyet, bakanlıklarda gerçekleştirdikleri üst düzey ziyaretlerle bölgenin taleplerini dosya halinde sundu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Uzunköprü TSO ve Tekirdağ Ticaret Borsası temsilcileri, Ankara'da gerçekleştirdikleri bir dizi ziyaretle İpsala Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarından Saros Körfezi'nin imar sorunlarına kadar pek çok hayati konuyu masaya yatırdı.

Bölge ekonomisinin lokomotifi olan Oda ve Borsa başkanları, Ankara'da yoğun bir ziyaret trafiği gerçekleştirdi. Keşan TSO ve İpsala UMAT Başkanı İsmail Şapçı, Uzunköprü TSO Başkanı İsmail Akalın ve Tekirdağ TB Başkanı Osman Sarı'dan oluşan heyet, ticaretin hızlandırılması ve bölgesel gelişim için kilit kurumlarla bir araya geldi.

GÜMRÜKLERDE 'ETKİN HİZMET' VE 'HIZLI TİCARET' VURGUSU

Ticaret Bakanlığı'nda Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu ve Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile görüşen heyet; İpsala Sınır Kapısı'nın modernizasyonu, ihracat-ithalat süreçlerinde yaşanan sorunlar ve kamu-özel iş birliği modellerini gündeme taşıdı.

SAROS'UN İMAR SORUNLARI VE TARIMSAL YAPILAŞMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar ile yapılan görüşmede ise Saros Körfezi ve Erikli sahilindeki planlama sorunları ile tarımsal imar konuları ele alındı. Çiftçilerin hayvancılık faaliyetlerinde karşılaştığı yapısal sorunlara çözüm önerileri sunuldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE KOORDİNASYON

Heyet ayrıca, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü (Eski Tekirdağ Valisi) Aziz Yıldırım'ı da ziyaret etti. Görüşmede, sınır güvenliği ve ticaretinin idari süreçleri ile bölge iş dünyasının yerel yönetimlerden beklentileri istişare edildi.