Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Grubu Başkanı Mustafa Anbarcı, bu yıl artan yağışların kışlık ürünleri olumlu etkilediğini ancak tahıllarda mantar hastalıklarında ciddi artışa yol açtığını söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Grubu Başkanı Mustafa Anbarcı, bölgede etkili olan yoğun yağışların tarımsal üretime etkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Anbarcı, yağışların bu yıl kışlık bitkilerin gelişimini olumlu yönde etkilediğini ancak bu durumun beraberinde hastalık riskini de artırdığını belirtti.

Özellikle buğday ve arpa gibi tahıllarda mantar (fungus) kaynaklı hastalıkların yaygınlaştığına dikkat çeken Anbarcı, tahıllarda en sık görülen hastalıklar arasında kök ve kök boğazı hastalıkları, külleme, septorya ve pas hastalıklarının öne çıktığını ifade ederek, bu hastalıkların hem verim hem de kalite üzerinde ciddi kayıplara yol açabildiğini vurguladı. Bitkilerde görülen belirtilere de değinen Anbarcı, kök çürümesi ve sararmanın kök boğazı hastalıklarına, yaprak üzerindeki beyaz tabakanın küllemeye, kahverengi lekeler ve siyah noktaların septoryaya, sarı ve kahverengi tozlanmaların ise pas hastalığına işaret ettiğini belirtti.

Özellikle 'bayrak yaprak' olarak adlandırılan ve başağa en yakın yaprağın korunmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Anbarcı, bu yaprağın verim üzerinde yüzde 40'a varan etkisi olduğunu ifade etti.

Üreticilere çağrıda bulunan Anbarcı, artan sıcaklık ve nemle birlikte hastalık riskinin yükseldiğini belirterek, tarlaların düzenli kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önerilen ilaçların doğru zamanda ve uygun dozda kullanılması gerektiğini söyledi. Anbarcı, erken müdahalenin ürün kaybını önlemede kritik rol oynadığını vurgulayarak, 'Doğru zamanda yapılan bir dokunuş bir sezonun kaderini değiştirir' dedi.