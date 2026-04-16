Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık yüzde 31,3 artarken, yıllık bazda yüzde 18,3 geriledi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 23 bin 986'ya ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 34,8'ini motosiklet ve yüzde 10,1'ini kamyonet oluşturdu. Kalan kısmı ise kamyon, traktör, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Toplam taşıt kaydı bir önceki aya göre yüzde 31,3 artış gösterdi. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 51 ile motosiklette görülürken, otomobilde yüzde 27,2, traktörde yüzde 19,3 ve minibüste yüzde 17,7 artış kaydedildi. Buna karşılık özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,9, kamyonda ise yüzde 10,5 düşüş yaşandı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise toplam taşıt kaydı yüzde 18,3 azaldı. Bu dönemde otobüs ve minibüs segmentlerinde sınırlı artış görülürken, özellikle traktör, motosiklet ve otomobil kayıtlarında dikkat çekici düşüşler yaşandı.

Mart sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 23 bin 986'ya ulaştı. Bu taşıtların yüzde 51,8'ini otomobiller oluştururken, motosiklet ve kamyonetler önemli paya sahip olmaya devam etti.

Aynı ayda 870 bin 992 taşıtın devri yapılırken, bu işlemlerin büyük bölümünü otomobiller oluşturdu. Mart ayında ayrıca 80 bin 348 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

Marka bazında incelendiğinde, yeni kayıt yapılan otomobillerde en yüksek payı yüzde 15,5 ile Renault alırken, Toyota ve Peugeot onu takip etti.

Ocak-Mart döneminde ise toplam 426 bin 342 taşıt trafiğe kaydedildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4'lük düşüşe işaret etti. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısındaki artışla birlikte toplam taşıt sayısında 413 bin 300 adet net artış gerçekleşti.

Yakıt türüne göre değerlendirildiğinde, yılın ilk üç ayında trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 41,1'i benzinli, yüzde 31,5'i hibrit ve yüzde 18,2'si elektrikli oldu.

Renk tercihlerinde ise gri otomobiller yüzde 42,1 ile ilk sırada yer alırken, beyaz ve siyah renkler onu izledi. Veriler, Türkiye'de otomobil tercihlerinde hem yakıt türü hem de renk açısından çeşitliliğin arttığını ortaya koydu.