Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişinin bulunduğu tekneyi güvenli şekilde barınağa çekti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Küçükyalı açıklarında makine arızası yaşayan 4,5 metre boyundaki tekne, sürüklenmeye başladı.

İçerisinde 1 kişinin bulunduğu tekne için yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen KEGM-3 hızlı tahlisiye botu, arızalı tekneyi yedekleyerek Küçükyalı Balıkçı Barınağı'na ulaştırdı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tekne ve içindeki kişi güvenli şekilde emniyete alındı.