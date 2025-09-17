TÜİK'in Ağustos ayı verilerine göre trafiğe 215 bin 130 taşıt kaydedilirken, bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artış oldu. Aylık bazda kayıtlar yüzde 16,4 azaldı. Toplam trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 32 milyon 828 bin 821’e ulaşırken, 8 aylık dönemde yüzde 10,7 düşüşle trafiğe 1 milyon 562 bin 342 taşıt kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtlar İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre trafiğe 215 bin 130 taşıtın kaydedildiğini, bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artış olduğunu açıklandı. Toplam trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 32 milyon 828 bin 821’e ulaştı.

TÜİK verileri, otomotiv sektörünün hareketliliğini yansıtırken, elektrikli ve hibrit araçların yükselişi dikkat çekti.

Ağustos’ta trafiğe kaydedilen taşıtların yüzde 44,1’i otomobil, yüzde 43,9’u motosiklet, yüzde 8’i kamyonet, yüzde 1,5’i traktör, yüzde 1,4’ü kamyon, yüzde 0,7’si minibüs, yüzde 0,3’ü otobüs, yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlar olurken, yıllık bazda otomobil kayıtları yüzde 43,5 arttı. Aynı dönemde traktör yüzde 47,3, özel amaçlı taşıt yüzde 32,1, motosiklet yüzde 18,3, kamyonet yüzde 1,9, minibüs yüzde 1,3, kamyon yüzde 11,4 azaldı.

Ayrıca aylık olarak otobüs yüzde 18,5, minibüs yüzde 13,4 artarken, diğer kategoriler geriledi.

Ağustos ayında 94 bin 989 otomobil kaydedilirken, markalar arasında Renault yüzde 12,7, Fiat yüzde 7,4, Volkswagen yüzde 6,7 lider. Ocak-Ağustos’ta kaydedilen 709 bin 237 otomobilin yüzde 45,4’ü benzin, yüzde 26,8’i hibrit, yüzde 17,6’sı elektrikli, yüzde 9,2’si dizel, yüzde 1’i LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Motor hacminde yüzde 29,3’ü 1300 cc ve altı, renklerde yüzde 40,2’si gri, yüzde 24,4’ü beyaz öne çıktı.

DEVİR VE TOPLAM KAYIT

Öte yandan Ağustos’ta 985 bin 244 taşıt devredildi; yüzde 67’si otomobil, yüzde 14,1’i kamyonet. Trafikteki 16 milyon 944 bin 312 otomobilin yüzde 33,1’i dizel, yüzde 30,7’si LPG ve benzin yakıtlı. Ocak-Ağustos’ta trafikteki taşıt sayısı 1 milyon 528 bin 505 arttı; 33 bin 837 taşıt kayıttan silindi.