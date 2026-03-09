Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla Bornova'nın adını gururla duyuran öğrenciler, Ömer Eşki'yi ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Anneleriyle birlikte gerçekleşen ziyarette genç sporcu ve bilim insanı adayları tebrik edilirken, Bornova Belediyesi tarafından kendilerine tablet hediye edildi.

İZMİR (İGFA) - Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde eden Bornovalı öğrenciler, anneleriyle birlikte Ömer Eşki'yi ziyaret etti. Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Beren Aksoy ile Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak New York'taki global finallere katılma hakkı elde eden İsmail Sinan Tursun, başarılarını Başkan Eşki ile paylaştı. Ziyaret sonunda öğrencilere tablet hediye edildi.

Başkan Ömer Eşki, 'Bornova'dan çıkan bu başarı hikâyeleri bizlere umut veriyor. Sporun ve bilimin ışığında ilerleyen çocuklarımızın her zaman yanında olacağız. Onların azmi, disiplinli çalışması ve ailelerinin desteği hepimiz için örnek' dedi.

Bornova Ferit Bahriye Ergil Ortaokulu öğrencisi milli sporcu Beren Aksoy, Genç C Kızlar kategorisinde elde ettiği derecelerle Bornova'yı, İzmir'i ve Türkiye'yi gururlandırdı.

Beren Aksoy; 1 Metre Tramplen Türkiye Şampiyonu, 3 Metre Tramplen Türkiye Şampiyonu, Kule Disiplin Türkiye İkincisi ve Senkronize Türkiye İkincisi oldu. Ayrıca geçtiğimiz yıl Bulgaristan'ın Sofya kentinde 08-15 Temmuz 2025 düzenlenen 12. Sofia Diving Cup'ta Genç D kızlar Kategorisinde 1 metre Tramplen Disiplininde 3. olarak ülkemizi başarı ile temsil etti.

BORNOVA'DAN NEW YORK'A MATEMATİK YOLCULUĞU

Bornova Serintepe Mahallesi'nde yaşayan ve eğitimine İzmir Kız Lisesi'nde devam eden 9. Sınıf öğrencisi İsmail Sinan Tursun, matematik alanındaki başarısıyla dikkat çekti.

30'a yakın ülkeden katılımcının yer aldığı 5. Copernicus Matematik Olimpiyatları'nın eleme etabında bronz madalya kazanan Tursun, New York'ta düzenlenecek Global Finallere katılma hakkı elde etti.