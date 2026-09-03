Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 2019 yılında hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı güncelleme çalışmaları kapsamında çalıştay düzenlendi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 2019 yılında hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) güncellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde çalıştay düzenlendi. Kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Trabzon'un iklim değişikliğiyle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Katılımcı kurum ve kuruluşların görüş, öneri ve değerlendirmelerinin ele alındığı çalıştayda, kentin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

İKLİM RİSKLERİ VE KIRILGANLIKLAR ELE ALINDI

Trabzon'un SECAP'ı, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) üyeliği kapsamında güncelleniyor.

Çalışmayla birlikte kentin iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum hedeflerinin güncel koşullar doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Çalıştayda Trabzon'un mevcut sera gazı emisyonları, iklim riskleri ve kırılganlıkları ele alınırken, emisyonların azaltılması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlanmasına yönelik kente özgü çözüm ve eylem önerileri değerlendirildi.

Katılımcıların ortaya koyduğu önerilerin, Trabzon'un iklim politikalarının şekillendirilmesine ve SECAP'ın güncellenme sürecine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN SIFIR EMİSYON HEDEFİNE KATKI SUNACAK

Güncellenecek SECAP ile enerji, ulaşım, binalar, atık yönetimi, su kaynakları, yeşil altyapı ve arazi kullanımı başta olmak üzere birçok alanda Trabzon'un iklim değişikliğiyle mücadelesine yönelik yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

Yeni planla Trabzon'un sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim risklerine karşı dirençliliğinin artırılması ve kentin daha sürdürülebilir, dayanıklı ve iklim dostu bir yapıya kavuşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Çalışmaların aynı zamanda Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşma sürecine yerel ölçekte katkı sunması hedefleniyor.