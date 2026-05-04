Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların uzun süredir beklediği doğalgaz hattı çalışmalarının startını verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, beldedeki TOKİ konutlarında doğalgaz hattı çekim çalışmalarına resmen başlandığını müjdeledi. Vatandaşların daha konforlu ve modern bir yaşam sürmesi adına başlatılan bu proje ile Yenimuhacir'in altyapı vizyonu güçlenmeye devam ediyor. Belde sakinlerinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek olan doğalgaz yatırımı için ilk kazma vuruldu. Belediye Başkanı Tamer Kıral, TOKİ konutları bölgesinde yürütülen hat çekim çalışmalarını yerinde takip ederek projenin önemine vurgu yaptı.

'KONFORLU VE MODERN BİR YAŞAM'

Doğalgazın beldeye kazandırılması sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Tamer Kıral, 'Hemşehrilerimizin daha konforlu, güvenli ve modern bir yaşam sürmesi adına önemli bir adımı daha atmış bulunuyoruz. Bu süreçte emeği geçen, katkı sunan tüm kurumlarımıza, meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yenimuhacir'imiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Başkan Kıral, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hatların kullanıma açılması için sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.