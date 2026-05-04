ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların kentin tarihini yerinde öğrenmesi amacıyla 'Ankara Miras Kültür Elçileri Programı'nı hayata geçirdi.

Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen program kapsamında çocuklar, Ankara Kalesi çevresindeki geleneksel evleri, hanlar bölgesini ve 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Aslanhane Camisi'ni gezdi.

Ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine uzanan eserleri inceleyen çocuklar, kültürel miras konusunda farkındalık kazandı. Program sonunda çocuklar 'Kültür Elçisi' sertifikasını aldı.

'KÜLTÜREL MİRASIN KORUMASI İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

ABB Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürü Sinem Battaloğlu, programla çocuklarda tarihi değerleri koruma bilinci oluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, 'Çocuklarımıza önce Ankara Kalesi'nin geleneksel evlerini, daha sonra hanlar bölgesini gezdirerek tarihleri hakkında bilgiler verdik. Sonrasında, UNESCO Dünya Miras Alanı'na 2023 yılında dâhil edilen Aslanhane Camisi'ni görme fırsatı buldu çocuklarımız. Programın son etabında da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çocuklarımız tarihsel bir bütünlük içinde öğrenme deneyimini yaşadı. Sertifikaları da müzede verildikten sonra, çocuklarımızın kültürel mirası koruması ve gelecek nesillere aktarması konusunda bir farkındalık oluşturmasını hedefledik.'

Geziye katılan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek tarihi yapıları yakından görmenin heyecan verici olduğunu dile getirdi.