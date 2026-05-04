Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Almanya'nın Moers şehrinde düzenlenen 19. Balıkesirliler Hıdrellez Şenliğinde hemşehrileriyle buluştu. Balıkesir'in yöresel lezzetlerinin ikram edildiği şenlikte kültürel etkinliklerle memleket hasreti dindirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Almanya Balıkesirliler Derneği'nin Almanya'nın Moers- Meerbeck'teki Bolzplatz'ta 1-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen geleneksel 19. Hıdrellez Şenliği, bölgede yaşayan Balıkesirlileri buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve eşi Hüveyla Şehirli'nin katıldığı şenlikte halk oyunları, geleneksel etkinlikler ve yöresel lezzetlerle adeta festival havası yaşatıldı.

Balıkesir'in gelenekleri ve yöresel lezzetlerinin sunulduğu etkinlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerin katılımıyla gerçekleşen yağlı güreş müsabakaları da ilgiyle izlendi.

Almanya Balıkesirliler Dernek Başkanı Ferruh Fidan'ın ev sahipliğinde Almanya'da yaşayan Balıkesirlileri bir araya getirerek kültürel bağları pekiştiren şenlik, memleket hasreti yaşayan Balıkesirlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Müzik dinletileri, ikramlar ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği şenlikte Başkan Ahmet Akın ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli keşkek dövdü.

AKIN: 'BALIKESİRLİLERİN OLDUĞU HER YER GÜZELLEŞİYOR'

Şenliğe katılan hemşehrileriyle tek tek selamlaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Burada yıllardır geleneksel hale getirilen Hıdrellez Şenliği'nde Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikteyiz. Oldukça büyük ve güzel bir çalışma. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Burada vatan hasreti çeken hemşehrilerimizle bir arada olduk. Gerçekten çok da mutlu oldum. Burada hemşehrilerimizle bir arada görüştük, konuştuk, sohbet ettik. Balıkesir milletvekillerimizin, belediye başkanlarının, Sayın Valimizin, bütün Balıkesir'deki yönetici ve siyasilerin selamlarını hemşehrilerimize ilettim. Çünkü Balıkesir birliğin, beraberliğin merkezi. Burada hep beraber olmak bizleri de mutlu etti. Almanya Balıkesirliler Derneği'ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Balıkesir'in kültürünü, geleneklerini, güzelliklerini burada gelecek nesillere aktarmak da çok değerli. Balıkesirlilerin olduğu her yer güzelleşiyor. Balıkesirlilerin olduğu her yer ilgi çekiyor, dikkat çekiyor. Gönlü Balıkesir'de atan hemşehrilerimizin yanındayım.' ifadelerini kullandı.