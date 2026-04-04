Trendyol Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından birinde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Papara Park’ta oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1’lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde aldığı bu kritik galibiyetle yalnızca 3 puanı hanesine yazdırmakla kalmadı, aynı zamanda şampiyonluk yarışındaki iddiasını da güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Trabzonspor’dan Dev Adım

Maç boyunca istekli ve mücadeleci bir oyun sergileyen Trabzonspor, özellikle taraftar desteğini arkasına alarak sahada etkili bir performans ortaya koydu. Hücumda bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Bordo-Mavililer, savunmada da dirençli görüntüsüyle dikkat çekti.

Galatasaray karşısında alınan bu galibiyet, sezonun geri kalanı adına Trabzonspor camiasında umutları artırdı.

Zirveyle Fark 1’e İndi

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, liderle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1’e indirdi. Süper Lig’de zirve yarışının giderek kızıştığı haftalarda alınan bu sonuç, Bordo-Mavililer adına büyük önem taşıdı.

Teknik heyet ve futbolcuların ortaya koyduğu mücadele, taraftarlardan tam not alırken, Galatasaray karşısında gelen zafer şampiyonluk yarışında yeni bir sayfa açtı.

Galatasaray’a Ağır Kayıp

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray ise Trabzon deplasmanında aldığı mağlubiyetle önemli bir yara aldı. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan puansız ayrılarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

Karşılaşma boyunca zaman zaman oyunda dengeyi kurmaya çalışan Galatasaray, Trabzonspor’un baskılı oyununa karşı istediği sonucu elde edemedi.

Papara Park’ta Büyük Coşku

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Papara Park tribünlerinde büyük sevinç yaşandı. Bordo-mavili taraftarlar, alınan kritik galibiyet sonrası takımlarına uzun süre destek verdi.Trabzonspor’un Galatasaray karşısında aldığı bu galibiyet, sadece haftanın sonucu değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışının seyrini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak yorumlandı.