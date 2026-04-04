İzmir Aliağa Belediyesi bünyesinde eğitim gören özel sporcular, 2-3 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonalarda para masa tenisi ve atlı cimnastik branşlarında elde ettikleri şampiyonluklarla önemli bir başarıya imza atarak bir kez daha Aliağa'nın gurur oldular.

İZMİR (İGFA) - İzmir Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi Özel Gereksinimli Birey Eğitim Kursları Masa Tenisi Öğrencisi Eren Yüzbaşıoğlu, İzmir Halkapınar Masa Tenisi Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Federasyonuna bağlı Para Masa Tenisi İzmir İl Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandı.

Aliağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada dört yıl önce başladıkları süreçte son üç yıldır para masa tenisi branşında tüm müsabakalarda kaybetmeden üstün performans sergilediklerini belirterek hedeflerinin Türkiye Şampiyonası'nda da birincilik elde etmek olduğunu ifade etti.

Öte yandan Aliağa Belediyesi Alia Atlı Spor Kulübü sporcuları Blue Tolga Noah Ayhan, Doruk Can ve Kerem Güleç, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Binicilik Başkent Ankara Kupası'nda kendi kategorilerinde şampiyon oldu.

Dört ilden 23 sporcunun katılım sağladığı organizasyonda Atlı Cimnastik branşında mücadele eden Aliağalı özel sporculardan Blue Tolga Noah Ayhan 8-11 yaş, Doruk Can 12-15 yaş ve Kerem Güleç 12-21 yaş kategorilerinde birincilik elde etti.

Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan antrenör Oğuz Sarıcı, ergoterapist Rümeysa Dölek ile fizyoterapistler Berke Temizkan ve Merve Aktaş'ın gözlemleri doğrultusunda at destekli terapi sonrası binicilik eğitimlerine yönlendirilen sporcular, temel eğitimler ve yarışma için aldıkları eğitimler sonrasında kendi kategorilerinde şampiyon olarak bu süreçte verdikleri emeklerinin karşılığını başarılarıyla aldılar.

