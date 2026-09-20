Tour de France dört kez şampiyon olan ve Škoda'nın bisiklet marka elçisi Chris Froome, L'Étape Türkiye by Tour de France öncesinde İstanbul'da özel bir deneyime imza attı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bisikletiyle Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş yapan Chris Froome, devamında yarışçılara eşlik etti.

İSTANBUL (İGFA) - Kariyeri boyunca dünyanın farklı coğrafyalarında yarışan Chris Froome, İstanbul'da ilk kez bisiklet üzerinde kıtalararası bir geçiş gerçekleştirdi. İstanbul Boğazı ve kentin simge noktalarının eşlik ettiği sürüş, İstanbul'un iki kıtayı bir araya getiren eşsiz konumunu da dünyaya taşıdı.

Chris Froome, sürüşün ardından yaptığı açıklamada, 'Asya ve Avrupa kıtaları arasında bisikletle pedal çevirmek benim için gerçekten çok özel bir deneyimdi. Kariyerim boyunca dünyanın birçok farklı yerinde yarıştım ancak ilk kez bisikletle bir kıtadan diğerine geçiş yaptım. İstanbul'un iki kıtayı bir araya getiren eşsiz konumunu bisiklet üzerinde deneyimlemek çok heyecan vericiydi. Burada bulunmaktan ve L'Étape Türkiye by Tour de France öncesinde böyle özel bir deneyim yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum' dedi.

KITALARARASI DENEYİMİN ARDINDAN 97.6 KİLOMETRELİK PARKURDA YARIŞTI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki büyüleyici sürüşünün ardından efsane bisikletçinin İstanbul programı L'Étape Türkiye by Tour de France ile devam etti. Chris Froome, 97.6 kilometrelik Uzun Parkur'da bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.

Škoda sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda Uzun Parkur'un yanı sıra 41.3 kilometrelik Kısa Parkur ve 31.4 kilometrelik Kıtalararası Deneyim Parkuru olmak üzere üç farklı rota yer aldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerini de içeren parkurlar, katılımcılara İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarında farklı bir yarış deneyimi sundu.