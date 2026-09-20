Bunlar da ilginizi çekebilir

Hem arıtacak, hem enerji üretecek

Erdoğan: Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir

Maç günü salon bilet gişesi saat 14.00'ten itibaren açık olacak.

Sezona sahasında galibiyetle başlamayı hedefleyen Mavi Yeşilliler, 25 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak ilk hafta karşılaşmasında Bursalı basketbol severlerin desteğini beklerken, karşılaşmanın biletleri biletix.com'dan (online satış) ve Biletix perakende satışa sunuldu.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 25 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda Pizzabulls Bordo Bandırma ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk hafta karşılaşmasının biletleri Biletix'te satışa sunuldu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.