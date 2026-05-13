SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Engelliler Haftası'nda Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen Engelsiz Şenlik etkinliğinde öğrencilerin sahne heyecanına ve sevincine ortak oldu.

Alemdar, 'Aramızdaki bağı güçlendirecek en önemli unsur farklılıklarımıza rağmen birlikte yaşamayı başarabilmektir. Siz özel gereksinimli bireylere sadece ekonomik destek vermiyoruz, özellikle annelerin bir nefese ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Tüm gayretimiz engelsiz bir Sakarya için' dedi.

YOĞUN KATILIM

Programda ayrıca Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Adapazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Bayram Demirci, daire başkanları ve şube müdürleri yer aldı.

Özel gereksinimli öğrencilerle bir araya gelen Alemdar, Engelsiz Hobi Atölyesi ve özel anaokulu öğrencilerinin hazırladığı sahne gösterimini izleyerek, sahnede söylenen şarkılara ve renkli anlara eşlik etti.

ÖZEL BİREYLERİN HAYATINA DOKUNMAK İÇİN:

Başkan Alemdar, Büyükşehir olarak özel bireylerin hayatına dokunmak ve 'bir nefese' ihtiyaç duyan annelerin sosyal yaşamına güç katmak için yürütülen çalışmalardan bahsetti.

2004 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çıkarılan yasayla Türkiye'de özel gereksinimli bireylerin hayatının değiştiğini, şartların iyileştirildiğini hatırlatan Alemdar 'Farklılıklara rağmen birlikte yaşayabilmeyi öğrenmenin' önemine dikkat çekti.

'ENGELSİZ BİR SAKARYA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Alemdar şunları söyledi: 'Biz biriz ve birlikte güzeliz. Her birimiz nasıl doğacağımızı kimden doğacağımızı seçme hakkına sahip değiliz. Yaşadığımız dünyada bizleri mutlu edecek ve aramızdaki bağı güçlendirebilecek en önemli unsur farklılıklarımıza rağmen birlikte yaşamayı başarabilmektir. Bizler özel gereksinimli bireylerimize sadece ekonomik destek vermiyoruz, özellikle annelerin bir nefese ihtiyaç duyduğunu biliyor ve çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Tüm gayretimiz engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Sakarya için' dedi.

'BİR DEĞİL İKİ NEFES OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

'Sayın Cumhurbaşkanımızın özel gereksinimli bireylerimizle ilgili 2004 yılında çıkardığı yasanın ardından bugün özel gereksinimli bireylerimizin şartlarının nasıl değiştiğini ve nasıl olgunlaştığını çok iyi biliyoruz. Bu çalışmalarımızı şehrimizin 16 ilçesinde gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Birlikte olacağız. İnşallah daha güzelini yapmak ve ailelerimize bir değil iki nefes olmak adına bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Ben bu vesileyle sayın valimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman desteklerini yanımızda hissediyoruz'

'Engelsiz bir yaşam hedefliyoruz'

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, 'Bugünü hazırlayan ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Engelsiz bir yaşam hedefliyoruz. Engelli bireylerimizin de bizler gibi sosyal yaşamın tüm olanaklarından faydalanmalarını istiyoruz. Biz sizleri seviyoruz. Engelli bireylerimizin için hayatın her alanında gerçekleştirdiği reformlar için Sayın Cumhurbaşkanımızı şükranlarımı sunuyorum. Ailelerimizi ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Çünkü burada en fazla fedakarlığı ailelerimiz gösteriyor' diye konuştu.

'SEVGİDE BİRİZ, HAYATTA BİRİZ VE UMUTTA BİRİZ'

Engelsiz Hobi Atölyesi öğrencisi Begüm Turgut ise, 'Bugün sadece bir programa değil, bir yolculuğa, bir hikâyeye geldiniz. Ben de o hikayelerden biriyim. Hepimiz farklıyız ancak sevgide biriz, hayatta biriz ve umutta biriz. Bizlere her zaman destek olan Yusuf başkanımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hediye takdimi ve ardından günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.