İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'deki grup konuşmasında tarım politikalarını eleştirerek üretim düzeninin bozulduğunu savundu.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ekonomi ve tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta İzmir ve ilçelerinde vatandaşlarla görüştüğünü aktaran Dervişoğlu, üreticiden esnafa birçok kesimin ekonomik zorluklar nedeniyle varlıklarını satmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Tarım sektöründeki sorunlara dikkat çeken Dervişoğlu, üretim düzeninin bozulduğunu ve gıda güvenliğinin risk altında olduğunu savundu.

Çiftçiye verilen desteğin milli gelirin en az yüzde 1'i olması gerektiğini belirten Dervişoğlu, devletin tarıma yeterli kaynak ayırmadığını iddia ederek, tarıma aktarılması gerektiğini söylediği kaynaklarla mevcut destekler arasında fark bulunduğunu öne sürdü ve çiftçinin bankalara olan borcunun yaklaşık 31 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

'Hepiniz birer Türk Bayrağısınız.

'Çiftçi devlete borçlu değil, devlet çiftçiye borçludur' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, üreticinin temel beklentisinin destek ve adil gelir olduğunu dile getirdi.

Daha sonra grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmediğine ilişkin iddialara değinerek, görüşme olursa kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

'SİYASİ AHLAK YASASINA İHTİYAÇ VAR'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılımına ilişkin de değerlendirmede bulunan İYİ Partili Dervişoğlu, siyasi ahlak yasası ihtiyacına dikkat çekerek seçmen iradesinin korunması gerektiğini ifade etti.