Wellgistics Health, ABD'nin 14 milyar dolarlık Kronik Bakım Yönetimi (CCM) ve Uzaktan Hasta İzleme (RPM) Pazarı için Kare PharmTech ile Pilot MSO iş birliğini duyurdu. Girişim, 6 bin 500'den fazla eczaneyi kapsayan bir ağ üzerinden yürütülecek.

ACCESS Newswire TAMPA, FLORIDA (İGFA) -

ÖNE ÇIKAN DETAYLAR:

MSO altyapısı üzerinden kronik bakım y ö netimi (CCM) ve uzaktan hasta izleme (RPM) odaklı pilot girişim birden fazla sağlık hizmeti sağ lay ıcısı ofisinde başlatıldı

Pilot altyapı üzerinden bugüne kadar yaklaşık 1.500+ talep oluşturuldu ve genişleme planı ek sağ lay ıcıları hedeflemektedir

6.500 ' den fazla bağımsız eczaneden oluş an Wellgistics Pharmacy Network, hasta kat ılımı ve bakım koordinasyonu girişimlerini desteklemek üzere konumlandırılmıştır

Katılımcı eczacıların yeni klinik hizmet gelir fırsatlarına erişim sağlaması beklenmektedir

Sağlık teknolojileri ve ilaç dağıtımı alanında lider bir şirket olan Wellgistics Health, Inc. (NASDAQ:WGRX) ('Wellgistics' veya 'Şirket'), Kare PharmTech ve Kare Clinicals ile birlikte MSO altyapısını entegre ederek kronik bakım yönetimi ('CCM') ve uzaktan hasta izleme ('RPM') hizmetlerini desteklemek üzere pilot bir iş birliği başlattığını duyurdu.

Üçüncü taraf sektör raporlarına göre ABD RPM pazarı şu anda 14 milyar dolar seviyesinde olup sağlık hizmet sağlayıcılarının değer bazlı ve evde bakım modellerine yönelmeye devam etmesiyle birlikte 2030 yılına kadar yaklaşık 29 milyar dolara ulaşması ve %12,6 bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) göstermesi beklenmektedir.¹

Pilot program halihazırda birden fazla sağlayıcı ofisini kapsamakta olup Kare Clinicals MSO, katılımcı ofisler ve hizmet sunan sağlayıcılar adına faturalandırma sağlayıcısı olarak görev yapmaktadır. Girişim, ölçeklenebilir operasyonel ve teknoloji destekli iş akışları aracılığıyla hasta katılımını, bakım koordinasyonunu ve uzun vadeli izleme programlarını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Tüm CCM ve RPM hizmetlerinin, yürürlükteki federal ve eyalet sağlık mevzuatları, geri ödeme gereklilikleri ve ödeme programı kurallarına uygun şekilde yetkili sağlayıcılar ve katılımcı kuruluşlar tarafından sunulması ve faturalandırılması beklenmektedir.

Şirketler, pilot altyapının halihazırda 1.500'den fazla talep oluşturduğunu ve zaman içinde ek sağlayıcıları hedefleyen daha geniş çaplı büyüme girişimleri için temel oluşturmasının amaçlandığını belirtti. İş birliği kapsamında Wellgistics Health, CCM ve RPM hizmetlerinden fayda sağlayabilecek uygun hastaların belirlenmesi ve desteklenmesi amacıyla 6.500'den fazla bağımsız eczaneden oluşan ağını kullanmayı planlamaktadır. Wellgistics Pharmacy Network kapsamındaki katılımcı eczaneler de programla ilişkili klinik katılım girişimlerine dahil olma fırsatı bulabilecektir.

Wellgistics Health, Inc. President ve CEO'su Prashant Patel, 'Eczane katılımı, sağlayıcı bağlantısı ve teknoloji destekli bakım koordinasyonunun birleşiminin hasta sonuçlarını iyileştirirken bağımsız eczaneler için yeni ekonomik fırsatlar yaratma açısından önemli bir potansiyel sunduğuna inanıyoruz. Kare PharmTech ile gerçekleştirdiğimiz bu pilot iş birliği aracılığıyla kronik bakım yönetimi ve uzaktan hasta izleme programları kapsamında ölçeklenebilir hasta katılım modellerini destekleyecek bir altyapı oluşturuyoruz' dedi.

Kare PharmTech Kurucusu ve CEO'su Mital Panera, 'Odak noktamız, sağlayıcılara bakım koordinasyonu ve geri ödeme iş akışları konusunda destek sunabilecek operasyonel açıdan verimli bir MSO platformu geliştirmek oldu. Wellgistics Health ve eczane ağı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde hasta katılımını artırabileceğimize, bakım sürekliliğini iyileştirebileceğimize ve gelecekteki sağlayıcı büyümesi için ölçeklenebilir bir yapı oluşturabileceğimize inanıyoruz'şeklinde konuştu.

Şirketler, pilot programın genişleme çalışmaları devam ederken operasyonel gelişim, sağlayıcı katılımı ve düzenleyici uyumluluk süreçlerine tabi olmaya devam ettiğini belirtti.

WELLGİSTİCS HEALTH, INC. HAKKINDA

Wellgistics Health (NASDAQ: WGRX), sahip olduğu EinsteinRx™ yapay zekâ tabanlı eczane dağıtım optimizasyon platformunu, patentli blokzincir destekli akıllı sözleşmeler platformu PharmacyChain™ ile entegre ederek reçeteli ilaç dağıtım sürecini optimize eden bir sağlık bilgi teknolojileri lideridir. Entegre platformu, 6.500'den fazla eczane ('Wellgistics Pharmacy Network') ve 200'den fazla üreticiyi birbirine bağlayarak toptan dağıtım, dijital reçete yönlendirme, hastaya doğrudan teslimat ve uygunluk, tedaviye uyum, onboarding, ön onay ve nakit ödeme çözümleri gibi yapay zekâ destekli hizmetler sunmaktadır. Wellgistics, bağımsız eczaneler için ABD reçeteli ilaç pazarında erişim, şeffaflık ve güveni yeniden tesis etmeyi amaçlayan uçtan uca çözümler sunmaktadır.

KARE PHARMTECH, LLC HAKKINDA

Kare Clinicals, Dr. Kiran Patel tarafından kontrol edilen Kare PharmTech, LLC'ye ait daha geniş bir şirketler ekosisteminin parçasıdır. Dr. Patel, 1992 yılında Medicaid sağlayıcısı WellCare'i kurmuş ve 2002 yılında 200 milyon dolara satmıştır. 2007 yılında America's 1st Choice Holdings'i kurmuş ve Freedom Health ile Optimum Holdings'i satın almıştır. 2017 yılında America's 1st Choice Holdings'i Anthem, Inc.'e satmıştır. Dr. Patel tanınmış bir hayırsever olup Florida Trend Magazine tarafından Yılın Floridalısı seçilmiştir.

İLERİYE YÖNELİK BEYANLAR

Bu basın bülteni, 1995 tarihli Private Securities Litigation Reform Act kapsamında ileriye yönelik beyanlar içermektedir. İleriye yönelik beyanlar, Şirketin beklentileri, inançları, planları, hedefleri, niyetleri, stratejileri, gelecekteki olayları veya performansına ilişkin ifadeleri içerir. Buna Kare PharmTech ve Kare Clinicals ile yürütülen pilot iş birliğinin potansiyel faydaları, ölçeklenebilirliği, genişlemesi, ticarileştirilmesi, sağlayıcı katılımı, geri ödeme fırsatları, hasta katılımı girişimleri, operasyonel kabiliyetler ve gelecekteki gelişimi ile Wellgistics Pharmacy Network'ün CCM ve RPM girişimlerini desteklemedeki rolü dahildir. 'öngörmek', 'inanmak', 'olabilir', 'beklemek', 'niyet etmek', 'planlamak', 'potansiyel', 'projeksiyon', 'aramak', 'gerekir', 'olacak' gibi ifadeler ileriye yönelik beyanları tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Bu ileriye yönelik beyanlar mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır ve gerçek sonuçların önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek riskler ve belirsizlikler içermektedir. Bu riskler arasında sağlayıcı katılımı, geri ödeme sonuçları, hasta katılım seviyeleri, operasyonel uygulama, programın ölçeklenebilirliği, düzenleyici uyum, mevzuat değişiklikleri, pazar kabulü ve rekabet gibi unsurlar yer almaktadır.

Bu basın bülteninde belirtilen pilot iş birliği keşif niteliğinde olup ticari genişleme, gelir fırsatları veya uzun vadeli başarı garanti edilmemektedir.

Ek risklere ilişkin bilgiler Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvurularda yer almaktadır. Şirket, yasal zorunluluklar dışında ileriye yönelik beyanları güncelleme yükümlülüğü üstlenmemektedir.

¹ MarketsandMarkets - ABD Uzaktan Hasta İzleme Pazarı Raporu

KAYNAK: Wellgistics Health, Inc.