Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 58 tabip odası, Şanlıurfa'da bir hastanın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir hekimin tutuklanmasına tepki gösterdi. Ortak açıklamada, tıbbi uygulamalara ilişkin soruşturmalarda özel usullerin işletilmesi gerektiği vurgulanırken, 'Hekimlik yargılanma ve cezalandırılma korkusuyla yürütülemez' denildi.

ANKARA (İGFA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile 58 tabip odası, Şanlıurfa'da bir hastanın yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir hekimin tutuklanmasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

'Hekimlik, Tutuklama Tehdidi Altında Yapılamaz' başlığıyla yayımlanan açıklamada, yaşamını yitiren hastanın ailesine başsağlığı dilenirken, olayın tüm yönleriyle bilimsel ve hukuki çerçevede araştırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, istenmeyen bir tıbbi sonucun tek başına hekimin kusurlu olduğu anlamına gelmeyeceği ifade edilerek, bir hekim hakkında kusur değerlendirmesi yapılırken hastanın durumu, hastalığın seyri ve uygulanan tıbbi işlemlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. TTB ve tabip odaları, ön inceleme tamamlanmadan ve sağlık çalışanları için kanunda öngörülen özel soruşturma usulü işletilmeden bir hekim hakkında soruşturma yürütülmesini ve tutuklama gibi koruma tedbirlerine başvurulmasını hukuka aykırı bulduklarını belirtti. Açıklamada, 'Tutuklama bir ceza değil, yalnızca istisnai koşullarda başvurulabilecek bir koruma tedbiridir. Hiçbir şekilde cezalandırma ya da kamuoyunu yatıştırma aracına dönüştürülemez' denildi.

Tutuklanan hekimin daha sonra tahliye edilmesinin olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, bilimsel değerlendirme yapılmadan bir hekimin yalnızca mesleğini icra ettiği gerekçesiyle özgürlüğünden yoksun bırakılmasının tüm hekimler üzerinde baskı oluşturduğu savunuldu.

TTB ve tabip odaları açıklamalarında, hekimleri peşinen suçlu ilan eden söylem ve uygulamalardan vazgeçilmesini, sağlıkta şiddeti artıran yaklaşımların son bulmasını, hekimlerin can güvenliği ile mesleki huzurunun korunmasını istedi.

Ayrıca tıbbi uygulamalara ilişkin soruşturmalarda özel soruşturma usulünün eksiksiz uygulanması, masumiyet karinesi ile adil yargılanma hakkına tüm süreç boyunca saygı gösterilmesi ve soruşturma izni alınmadan başlatılan adli işlemlerin hukuka uygunluğunun yetkili mercilerce değerlendirilerek kamuoyuna açıklanması talep edildi.

Ortak açıklamada, hekimlerin tutuklanma ve cezalandırılma korkusuyla görev yapmasının 'savunmacı tıp' uygulamalarını artıracağı, bunun da en büyük zararı sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastalara vereceği ifade edilerek, 'Hekimlerin mesleki uygulamaları nedeniyle peşinen suçlu sayılmasına ve tutuklamanın fiili bir cezaya dönüştürülmesine karşı ortak tutumumuzu sürdüreceğiz. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Hiçbir meslektaşımız yalnız değildir' mesajı verildi.