Enez Kaymakamlığı, Enez Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Enez Belediyesi'nin destekleriyle 16-19 Temmuz tarihleri arasında Joya Beach'te düzenlenen Plaj Voleybolu Şenliği, yoğun katılım ve büyük heyecanla tamamlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 4 gün boyunca süren organizasyonda sporcular kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da müsabakaları ilgiyle takip etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupaları Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Özkan Günenç, organizasyona katkı sunan tüm kurumlara, turnuvaya katılan sporculara ve etkinliği takip eden vatandaşlara teşekkür ederek, tüm sporcuları gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Günenç, bu tür etkinliklerin Enez'de sporun ve sosyal yaşamın gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Enez'de yaz sezonuna renk katan Plaj Voleybolu Şenliği, hem sporun birleştirici gücünü ortaya koydu hem de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.