İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okulları kapsamında düzenlediği yüzme eğitimleri yoğun katılımla başladı. Yaklaşık 3 bin çocuğun katıldığı kurslarda minikler uzman eğitmenler eşliğinde yüzmeyi öğrenirken, yaz spor okullarında 24 branşta 8 bin 100 öğrenci eğitim görüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporu kentin her köşesine ulaştırmak ve her yaştan İzmirlinin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla düzenlediği yaz spor okullarıyla binlerce çocuğu ve genci sporla buluşturuyor.

Bu yıl da yoğun ilgi gören kurslarda en fazla talep yüzme eğitimlerine oldu. Konak Pazaryeri Mahallesi'ndeki (Basmane) portatif havuzun yanı sıra Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu, İzmir Marina, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü ve Bornova Havuz İzmir tesislerinde düzenlenen kurslara katılan çocuklar, yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. deneyimlerini de paylaştı.

Kurslardan yaklaşık 3 bin öğrencinin sembolik ücretlerle yararlanıyor. Basmane'deki portatif havuzda verilen eğitimler ise ücretsiz olarak sürdürülüyor.

'ÇOCUKLARIMIZI SPORLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, yaz spor okullarına özellikle yüzme kurslarında yoğun ilgi olduğunu belirterek, 'Bu talebi karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Basmane'deki portatif havuzumuzda imkanlara erişimi sınırlı çocuklarımıza ücretsiz eğitim veriyoruz. Ayrıca İzmir Marina, Celal Atik Yüzme Havuzu, Bornova Havuz İzmir ve Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki tesislerimizde her ay yaklaşık 3 bin çocuğumuzu ağırlıyoruz. Kurslarımız sembolik ücretlerle her bütçeye hitap ediyor. 15 tesisimizde 20'nin üzerinde branşta düzenlediğimiz spor okullarımızın kontenjanları büyük ölçüde doldu. Çocuklarımızın spora gösterdiği ilgiden memnunuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde, alanında uzman eğitmenlerimizle çocuklarımıza en iyi spor eğitimini sunmaya devam ediyoruz' dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ HEM EĞLENİYOR HEM KALİTELİ EĞİTİM ALIYOR'

Yüzme antrenörü Alper Dizman, eğitimlerin verimli geçtiğini belirterek, 'Hem büyük hem de küçük havuzumuzda eğitim veriyoruz. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de kaliteli bir eğitim alıyor. Temel yüzme eğitimini tamamlayan öğrencilerimize serbest stil, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek stillerini öğretiyoruz. Eğitim sürecinde öncelikle ayak vuruşu, nefes kontrolü ve su altında baloncuk çıkarma gibi temel becerileri geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu aşamaları tamamlayan çocuklarımız sonraki seviyelere daha rahat geçebiliyor' dedi.

'TÜM ÇOCUKLARIMIZI YÜZMEYE BEKLİYORUZ'

Eğitmen Rabia Aktaş, hafta içi her gün temel yüzme eğitimi verdiklerini belirterek, 'İlk hedefimiz çocuklarımızın suyu sevmesini ve suda güvenle kalabilmesini sağlamak. Eğitimlerimize serbest stille başlıyor, ardından sırtüstü, kurbağalama ve kelebek stilleriyle devam ediyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de yüzme ve spor disiplini kazanıyor. Yetenekli öğrencilerimizi ise durumlarına göre kulüp takımımıza yönlendiriyoruz. Tüm çocuklarımızı yüzme eğitimlerimize bekliyoruz' dedi.