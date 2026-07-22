Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Yaz Spor Okulları'nı ziyaret ederek farklı branşlarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Karatay Yaz Spor Okulları, bu yıl da yoğun katılımla devam ediyor. Çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, sportif yeteneklerini keşfetmeleri, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen organizasyona yaklaşık 3 bin 670 öğrenci katılıyor.

30 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek eğitimlerde çocuklar; futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, judo, cimnastik, masa tenisi, geleneksel okçuluk, kort tenisi, yüzme, güreş ve kick boks olmak üzere 12 farklı branşta, Karatay'ın 14 ayrı tesisinde alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim görüyor.

Başkan Hasan Kılca, branşlara gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yaz Spor Okulları'nın yalnızca yaz dönemini değerlendirmeye yönelik bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda geleceğin sporcularını yetiştiren önemli bir eğitim programı olduğunu ifade etti.

'ÇOCUKLARIMIZI HAYALLERİNE YAKLAŞTIRIYORUZ'

Eğitim çalışmalarını yakından takip ederek geleceğin yıldızlarıyla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten Başkan Kılca, gençlerin kişisel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti. Güvenli ve nezih ortamlarda eğitim alan çocukların gösterdiği azim ve gayretin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Kılca, Yaz Spor Okulları'nın temel hedefinin sağlıklı nesiller yetiştirmek, yetenekli çocukları keşfederek lisanslı sporcu olarak Karatay Belediyespor Kulübü bünyesine kazandırmak ve onları hayalini kurdukları spor kariyerine hazırlamak olduğunu belirtti.

3 bin 670 öğrencinin 5 ile 14 yaş arasında 12 farklı branşta eğitim aldığını aktaran Başkan Hasan Kılca, çocukların yaz aylarını hem dinlenerek hem de spor yaparak değerlendirmelerinin önemine dikkat çekti. Eğitim sürecinde öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin ve sportif yeteneklerinin yakından takip edildiğini ifade eden Kılca, branşlarında öne çıkan çocukların Karatay Belediyespor Kulübü'ne yönlendirilerek lisanslı sporcu olmalarının sağlandığını ve gelişim süreçlerinde desteklenmeye devam edildiklerini söyledi.

'SPORLA SAĞLIKLI NESİLLER HEDEFLİYORUZ'

Çocuklar arasında son yıllarda artış gösteren ekran ve tablet bağımlılığına da dikkat çeken Başkan Kılca, sporun bu konuda önemli bir çözüm sunduğunu belirtti. Çocukları spor salonlarıyla buluşturarak hem fiziksel gelişimlerine katkı sağladıklarını hem de teknolojik bağımlılığın olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Kılca, çocukların ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin sporla, eğitimle ve sosyal faaliyetlerle iç içe yetişmeleri için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.