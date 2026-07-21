Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kağıtspor Kulübü, son iki haftada farklı branşlarda elde ettiği ulusal ve uluslararası derecelerle kenti bir kez daha gururlandırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağladığı desteklerle Kağıtspor Kulübü'nün başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Altyapıdan elit sporcuya kadar sunduğu imkanlarla sporcuların gelişimine katkı sağlayan Büyükşehir, son iki haftada farklı branşlarda elde edilen ulusal ve uluslararası derecelerle kenti bir kez daha gururlandırdı.

TAEKWONDODA MADALYALAR PEŞ PEŞE GELDİ

4-7 Temmuz tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirilen ve 3 bin sporcunun katıldığı Batı Grubu Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Kağıtspor, 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

36 kiloda Sema Gül Dinçer şampiyon olurken, 36 kiloda Hamza Deniz, 30 kiloda Esmanur Kandemir ve 27 kiloda Meryem Akyol gümüş madalya elde etti. Ayrıca 5 sporcu Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

15-18 Temmuz tarihlerinde Sinop'ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda da başarılarını sürdüren Kağıtspor'da Sema Gül Dinçer altın, Hamza Deniz gümüş, Yağmur Şevval Bekçi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

YENER ARAS DÜNYADA İLK 10'A GİRDİ

4-5 Temmuz tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Kağıtsporlu Yener Aras büyük bir başarıya imza attı. Gülle atma ve cirit atma branşlarında Türkiye şampiyonu olan başarılı sporcu, elde ettiği derecelerle dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi başardı. Aras ayrıca Dünya Paralimpik Şampiyonası öncesinde Dubai'de gerçekleştirilecek kalifikasyon yarışlarına katılma hakkı kazandı.

İLK KANO YARIŞINDA DERECE

Kağıtspor Kano Takımı, 7-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Eskişehir Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda ilk resmi yarış deneyiminde önemli dereceler elde etti.

U10 Kadın K2 200 metrede Sare İpek Memiş ile Meryem Nil Baş Türkiye üçüncüsü olurken, U11 Erkek K2 200 metrede Ali Aras Salman ile Demir Aras Bayrak Türkiye ikinciliği kazandı.

GÜREŞTE ULUSLARARASI VE YEREL ARENADA ZİRVE

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kağıtsporlu Ebubekir Gür, 57 kiloda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Ayrıca Bursa'daki 525. Kestel Belediyesi Geleneksel Kozluören Yağlı Güreşleri'nde Seçkin Duman başpehlivan olarak altın madalya kazandı.



ANLAMLI GÜN ADINA ANLAMLI BAŞARILAR

15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Kandıra Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ise Kağıtsporlu pehlivanlar kürsüye adeta ambargo koydu. Başpehlivan boyunda Seçkin Duman, Başaltı boyunda Emre Duman, Büyük Orta boyunda Abdülvasi Balta, Küçük Orta Küçük boyunda Yasin Sevim, Deste Küçük boyunda Khabib Nabiev ve Ayak boyunda Salih Yıldız birincilik elde etti. Başaltında Erdal Duman ikinci olurken, Deste Büyük boyunda Enes Portakal ile Erman Altıntaş, Deste Küçük boyunda Eren Karaten ve Minik 1 boyunda Talha Ergal de dereceye girerek Kağıtspor'un başarısına katkı sağladı.

GELENEKSEL OKÇULUKTA BÖLGEYE DAMGA VURDU

Kocaeli'de gerçekleştirilen Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri'nde Kağıtspor sporcuları hem bireysel hem takım kategorilerinde önemli dereceler elde etti.

Bireyselde Yusuf Eymen Akar, Büşra Şen ve Esad Kağan Yağcı bölge şampiyonu olurken, Talha Eren Ay bölge ikincisi oldu. Takımlarda ise Genç Erkek, 12-13 Yaş Minik Erkek ve 14-15 Yaş Yıldız Kız ekipleri bölge şampiyonluğu kazanırken, 12-13 Yaş Minik Kız ile 16-17 Yaş Genç Kız takımları bölge ikinciliği elde etti.

ÖZEL SPORCULARDAN ANLAMLI BAŞARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel sporcularına da destek olmaya devam ediyor. Konya'da 81 ilden 131 sporcunun katılımıyla düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Kağıtsporlu Ecren Kılıç, masa tenisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

EMİRHAN ÇETİNKAYA'DAN HALTERDE AVRUPA VİZESİ

13-18 Temmuz tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası'nda +94 kilogramda mücadele eden Emirhan Çetinkaya Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı sporcu, bu derecesiyle ağustos ayında gerçekleştirilecek U15 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.