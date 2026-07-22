abdpost / ABD (İGFA) - Prof. Dr. Olcay Yavuz'un yaptığı paylaşıma göre Saklı, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce araştırmacı ve girişimcinin başvurduğu programa yazılı ve sözlü değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayarak kabul edildi. Bu başarısıyla, MIT DesignX Programı'na kabul edilen ilk Türk kız öğrenci unvanını da kazandı.

Ayşe Saklı, programa 'Safety Knights Club' adlı girişim projesiyle kabul edildi. Genç yaşta geliştirdiği bu proje sayesinde girişimcilik alanındaki çalışmalarını dünyanın önde gelen uzmanlarının mentorluğunda geliştirme fırsatı yakalayan Saklı, uluslararası girişimcilik ekosistemine önemli bir adım attı.

PROJE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI

Başarısı yalnızca programa kabul edilmekle sınırlı kalmayan Ayşe Saklı, 'Safety Knights Club' projesini geliştirmesi için 10 bin dolarlık proje desteği almaya da hak kazandı. Ayrıca MIT tarafından sağlanacak mentorluk desteğiyle projesini uluslararası düzeyde geliştirme imkânı elde edecek.

Edinilen bilgilere göre Ayşe Saklı'nın başarısı kapsamında bir diğer önemli gelişme ise Finlandiya'da düzenlenecek dört günlük özel girişimcilik eğitim programına davet edilmesi oldu. Burada dünyanın farklı ülkelerinden seçilen genç girişimci adaylarıyla bir araya gelecek olan Saklı'nın uluslararası deneyim kazanması hedefleniyor. Genç yaşta elde ettiği bu uluslararası başarıyla dikkat çeken Ayşe Saklı'nın, 'Safety Knights Club' projesini MIT DesignX ekosisteminde geliştirerek küresel ölçekte hayata geçirmesi ve gelecekte yeni başarılara imza atması bekleniyor.