Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, önümüzdeki sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele edecek Yenişehir Belediyespor'un yeni yönetim kurulu üyeleriyle Sinanpaşa Külliyesi'nde bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Yenişehir'de sporu daha ileriye taşımak ve kalıcı başarılar elde etmek amacıyla oluşturulan yeni yönetim kadrosu, ilk istişare toplantısını tarihi Sinanpaşa Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, hedeflerinin sadece şampiyonluk değil, aynı zamanda sporu tabana yaymak olduğunu vurguladı.

Yeni sezon hazırlıklarını ve stratejik hedefleri değerlendiren Başkan Ercan Özel, 'Önümüzdeki sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele edecek olan Yenişehir Belediyespor'umuzun yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bugün Sinanpaşa Külliyesi'nde bir araya geldik. İlçemizin saygın iş insanlarını, sanayicilerini, sivil toplum kuruluşu başkanlarını, yöneticilerini ve spor insanlarını bir araya getirdiğimiz yeni yönetimimizle gerçekleştirdiğimiz bu önemli istişare toplantısında; yeni sezon hazırlıklarımızı, kulübümüzün hedeflerini ve atacağımız adımları kapsamlı bir şekilde masaya yatırdık' dedi.

'SPORCU ORDUMUZU DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ'

Altyapı ve gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerinin altını çizen Özel, açıklamalarına şöyle devam etti: 'Sadece A takım düzeyinde değil, altyapıda da büyük hedeflerimiz var. İlçemizde spor yapan çocuklarımızın sayısını artırmak ve onların sağlıklı bir şekilde gelişimlerine katkı sağlamak en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda kulübümüz bünyesinde yeni spor branşları açarak Yenişehir'deki sporcu ordumuzu çok daha büyüteceğiz. Yeni dönemde birlikte görev yapacağımız yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyor, üstlendikleri bu sorumluluğun ilçemize ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum.'

YENİŞEHİR BELEDİYESPOR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan Ercan Özel liderliğinde oluşturulan yeni dönem Yönetim Kurulu; Murat Mardin, Kerem Uyanık, Ahmet Zeytin, Bora Öztürk, Abdullah Çağlar, Affan Alkuş, Mikail Karaca, Varol Bingöl, Samet Devencioğlu, Mustafa Ul, Sayıt Giray Ersoy, Burak Erbaş, Osman Çelikten, Sami Özgürler, Fikret Ekin, Ahmet Hanifi Karagülle, Melih Yaşar, Fikret Hatipoğlu, Orhan Çalışkan, Ali Akay Soydan, Ramazan Ceyhan Oruç, Necmi Akkuzu, Onur Akman'dan oluştu.