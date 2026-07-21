Sakarya Spor Lisesi öğrencisi Yunus Emre Civelek, U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Milli sporcu, erkekler 110 metre engelli finalinde 13.08 saniyelik derecesiyle Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu derecesiyle aynı zamanda 110 metre engelli U18 Türkiye rekorunu da kıran Yunus Emre Civelek, adını Türk atletizm tarihine yazdırdı.

Ayrıca Civelek, bu branşta Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Sakarya'nın yetiştirdiği başarılı sporcu, elde ettiği Avrupa şampiyonluğu ve kırdığı Türkiye rekoruyla hem ilimize hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Genç sporcunun bu tarihi başarısı, Türk atletizminin uluslararası alandaki yükselişine önemli katkı sağlarken, gelecekteki büyük organizasyonlar için de umut verdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Yunus Emre Civelek'in tarihi başarısını resmî sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutladı. Paylaşımda, 'Spor liselerimiz yetenekleri zirveye taşımaya devam ediyor.' vurgusuna yer verilerek, 'İtalya'nın Rieti şehrinde düzenlenen U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engellide Avrupa Şampiyonu olan millî sporcumuz ve Sakarya Spor Lisesi öğrencimiz Yunus Emre Civelek'i yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da, Avrupa Şampiyonu olan öğrenci Yunus Emre Civelek'i, ailesini, öğretmenlerini ve antrenörlerini gönülden tebrik ederek; başarılarının artarak devam etmesini diledi.