Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, şehrin sürdürülebilir şehircilik, akıllı şehir uygulamaları, kentsel dayanıklılık, dijital dönüşüm, ulaşım, iklim uyumu ve kentsel mirasın korunmasına yönelik beklentileri ele alındı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde BM UN-Habitat (Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı) İstişare Toplantısı yapıldı.

Toplantıya; BM UN-Habitat Direktörü Erfan Ali, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ve belediye yöneticileri katıldı.

Başkan Genç, 'Bakü'de gerçekleştirdiğimiz temaslar doğrultusunda UN-Habitat ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında kurumsal iş birliği noktasında mutabakata varmış ve kıymetli icra direktörümüzü şehrimize davet etmiştik.

Bugün bu sürecin ilk adımlarından birini atıyoruz. Ortak çalışma alanlarının belirlenmesi, teknik ekipler arasında koordinasyon sağlanması ve bir yol haritası oluşturulmasına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptık' dedi.

AKILLI ŞEHİRLER NOKTASINDA ÇALIŞMA

Başkan Genç, şunları söyledi: 'Akıllı şehirler noktasında istişare ettik. Çünkü artık şehirlerin bütün risklere karşı mukavemeti noktasında teknolojinin geliştiği ve el verdiği ölçüde gelişmelerden istifade etmesi lazım. Dirençli şehir olmak için bunlar lazım. BM'nin İnsan Yerleşimleri Programı kapsamında bu tür tecrübe ve deneyimlerden Trabzon olarak istifade etmek istiyoruz. Akıllı şehirler konusu başta olmak üzere ortak proje gerçekleştirilmesi, dijital belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve açık veri gibi birçok konuda uluslararası standartlardan Trabzon'umuzun da istifade etmesini arzu ediyoruz. Sürdürülebilir mobilite anlayışını da başka bir parametre olarak değerlendiriyoruz. O konuda tecrübelerden istifade etmek istiyoruz. Dünyada bütün insanlığın sorunu olan atık konusu insan sağlığını ve şehirlerin gelişimini etkileyen çevresel bir faktör. Bu manada sıfır atık esaslı çalışmaları baz alarak yine bu çalışmalarda tecrübe paylaşımından yararlanmak istiyoruz.'

KENTSEL MİRASIN KORUNMASINI ÖNEMSİYORUZ

Trabzon'un tarihi bir şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Genç, 'Kentsel mirasın korunması konusunda da BM'nin bu programından istifade etmek istiyoruz. Oluşturulacak yol haritası ve dönemsel izlemelerle beraber Trabzon'umuzun gelişiminde öne çıkan konuları bu toplantılarda gündem yapmak istiyoruz. Bu başlıklar başta olmak üzere müzakerelerde ortaya çıkacak yeni başlıklarla beraber Trabzon'umuzun uluslararası ağlara katılımı noktasında UN-Habitat'ın şehir programlarında daha aktif ve etkin bir şekilde yer almasını arzu ediyoruz. Uluslararası, toplantı, forum, çalışma gibi gruplara da aktif olarak katılmak istiyoruz. Yine diğer şehirlerle projelerin geliştirilmesi ve deneyim paylaşımlarının artırılmasını arzu ediyoruz. Trabzon'umuzun Karadeniz havzasında sürdürülebilir şehircilik alanında örnek şehirlerden birisi haline gelmesi için bu süreçte daha aktif rol almak istiyoruz. Bakü'deki mutabakatımız üzerine bugün şehrimizde misafirimiz olan kıymetli Birleşmiş Milletler UN-Habitat Direktörü Erfan Ali Bey'e, hem Bakü'de hem de bu programda bizleri yalnız bırakmayan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekilimiz Adil Karaismailoğlu Bey'e ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanımız Seyit Hisoğlu Bey'e teşekkür ediyorum' dedi.

İKLİM EYLEM PLANIMIZ VAR

Yapılan sunumda UN-Habitat'ın çalışma sistematiğini daha detaylı olarak görme imkanı bulduklarını da vurgulayan Başkan Genç, 'Barınma, kentsel dayanıklılık ve iklim uyumu, dijital dönüşüm, sosyal ve kültürel gelişim, spor ve kapasite gelişimi gibi başlıkları çok önemli. Ben küresel ısınmayı çok önemsiyorum. Küresel ısınmanın negatif etkileri ve karşılaşacağımız riskler ilişkin bir çalışma yapabiliriz. Bizim bu manada bir iklim eylem planımız var. İnşallah bu eylem planımızla Kasım ayında Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılacağız. Oradaki toplantıları da takip edip oradaki tecrübeden de istifade ederek planımızı güncelleyeceğiz. Yine COP31'de de biz sıfır atık esaslı bir gastronomi anlayışıyla beraber var olacağız. COP31'in de BM Habitat'ın sistematiğinde olması çok kıymetli' diye konuştu.

TRABZON'A BİR ŞEY KATMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

BM UN-Habitat Direktörü Erfan Ali ise, Trabzon'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Bu benim Karadeniz'e ilk ziyaretim ve bunun Trabzon'a olmasından şeref duyuyorum. 3-4 ay önce Sayın Bakanımız Adil Bey ile görüştük. Trabzon'un nasıl bir mühim şehir olduğunu dinledik. Trabzon'a nasıl yardımcı olabileceğimiz çok önemli. Bakü'de Dünya Kentsel Forumu'nda Adil Karaismailoğlu Bey ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç Bey ile toplantı yapmış, çalışma alanlarını müzakere etmiştik. Sürdürülebilir kentleşme bakımından biz Trabzon'a ne katabiliriz ve diğer şehirler Trabzon'dan ne öğrenebilir, bu alanları konuşmak bizim için çok faydalı. İş birliği içinde önemli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.'