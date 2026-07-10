Tunceli'de yılan sokması sonucu zehirlenen ve karayolu ulaşımının mümkün olmadığı bölgede bulunan bir vatandaş, Jandarma helikopteriyle güvenli şekilde tahliye edildi.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tunceli'de yaşanan olayın 112 Acil Çağrı Merkezi ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Tunceli'de yılan sokması nedeniyle zehirlenen ve ulaşım imkânı bulunmayan bölgede mahsur kalan vatandaşın, Jandarma Helikopteri ile bulunduğu noktadan alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldığı ifade edildi. Komutanlık, ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşların yanında olmaya devam edileceğini vurguladı.

İhtiyaç duyulan her yerde vatandaşlarımızın yanındayız ????????????



Tunceli'de yılan sokması sonucu zehirlenen ve karayoluyla ulaşılamayan bölgede bulunan vatandaşımız, 112 Acil Çağrı Merkezi ile yürütülen müşterek çalışma neticesinde, Jandarma Helikopterimiz ile emniyetli şekilde: pic.twitter.com/12PbbL7bQN Erzurum'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı İçeriği Görüntüle July 10, 2026