İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için evde temizlik hizmeti vermeye devam ediyor

KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların hayatlarına dokunan İzmit Belediyesi, düzenli olarak sunduğu evde temizlik hizmetiyle vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Gelen talepler üzerine çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, verdiği hizmetle vatandaşların takdirini topluyor. İzmit ilçe sınırları içerisinde ikamet eden; sosyal izolasyona maruz kalan ve hane için bakımını gerçekleştiremeyen 65 yaş ve üzeri veya herhangi bir engel durumu bulunan dezavantajlı vatandaşlar hizmetten faydalanabiliyorlar.

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Merve Gökduman evde temizlik hizmetiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; 'Sosyal belediyecilik anlayışımızla 2023'ten bu yana İzmit'te ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İzmit ilçe sınırları içerisinde köylerimizde dahil olmak üzere sosyal izolasyona maruz kalan, kendi imkanlarıyla ev bakımlarını gerçekleştiremeyen 60 yaş ve üzeri büyüklerimize ve engelli bireylerimize evde temizlik hizmeti sağlıyoruz.

Evde temizlik hizmetinden faydalanan Abdullah Kolaylı, 'Aldığımız hizmetten çok memnunuz. Dilekçemizi vermiştik. Belediye ekiplerimiz her ay gelerek temizliğimizi yapıyorlar. İzmit Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz' dedi.

Nazmiye Aslan ise hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ediyorum. 2 yıldır bu hizmetten faydalanıyorum' diye konuştu.