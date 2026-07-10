Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'de yaz dönemi yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, cadde ve sokaklarda bordür boyama çalışmalarıyla ilçeye daha düzenli ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, mevsimsel koşullar nedeniyle yıpranan yollarda asfalt ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Hasyurt Mahallesi'ndeki Torunlar Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi ile Sahilkent Mahallesi Bayram Demir Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler ayrıca Alacadağ Mahallesi grup yolu, Turunçova Mahallesi Kapıçay Sokak ve Sahilkent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları yaparak ulaşım konforunu artırdı.

BORDÜRLER YENİDEN BOYANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi ekipleri de zamanla yağmur ve sıcak hava nedeniyle boyaları yıpranan orta refüj ve kaldırım bordürlerini yeniliyor.

Kırmızı ve beyaz renkte boyanan bordürler hem sürücüler için uyarıcı işlev görüyor hem de cadde ve sokaklara daha temiz ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

Bu kapsamda Eski Mahalle Yayla Bulvarı ile Yeni Mahalle Fatih Bulvarı'nda orta refüj ve kaldırım bordürlerinde boyama çalışması gerçekleştirildi.