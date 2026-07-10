Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun hayata geçirdiği 'Besim Başkana İlet' sistemi, kent genelinde yoğun ilgi görüyor. Dijital platformlar, Üzüm Mobil uygulaması ve 153 Çağrı Merkezi üzerinden taleplerini anında ileten Manisalılar, sistemin hızı ve pratikliğinden memnun.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı ve ortak akıl odaklı yönetim vizyonu, dijitalleşmeyle birlikte vatandaşın sesini doğrudan yönetime taşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi web sitesi, Üzüm Mobil uygulaması ve 153 Çağrı Merkezi üzerinden hizmet veren 'Besim Başkana İlet' sistemi, Manisalılar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu arasında kesintisiz bir iletişim köprüsü oluşturdu. İsim, soy isim ve adres bilgileriyle saniyeler içinde şikayet, talep ve önerilerini ileten vatandaşlar, yeni sistemi ve yaşadıkları deneyimleri anlattı.

Uygulamanın şeffaf belediyecilik anlayışını pekiştirdiğini belirten esnaf Melih Okkaoğlu, sistemin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Çok güzel bir uygulama. Başkanın her an ulaşılabilir olduğunun somut bir kanıtı. Bizlerin görüşlerine değer verilmesi ve bu imkanın sunulması bence çok başarılı olmuş.'

Adakale Mahallesi sakinlerinden Fatih Ilıksu, uygulamanın pratikliğine dikkat çekerek sistem üzerinden ilk talebini saniyeler içinde gönderdiğini belirtti. Ilıksu, şöyle konuştu: 'Karekod uygulamasıyla Besim Başkana direkt ulaşmak çok güzel. En azından şikayetlerimiz, ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz hızla iletiliyor, o yüzden mutluyuz. Önceden çağrı merkezlerinde telesekreter bekleme ya da hatlarda zaman kaybetme durumu olabiliyordu. Bu sistemle o süreçler tamamen aşılmış oldu. Az önce bu uygulamayı park ve bahçelerimizin ilaçlanması hakkında kullandım, Başkana direkt iletildi. Uygulama çok hızlıydı, teferruat istemiyorlar. Sadece isim, soy isim ve adres bilgileri yeterli oluyor.'

Gelen tüm mesajların ekipler tarafından titizlikle incelendiğini ve öncelik sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise vatandaşın fikrinin kendilerine yol gösterdiğini vurguladı. Başkan Dutlulu, 'Manisa'yı birlikte yönetiyoruz. Kentimize dair her görüş, her öneri ve her talep bizim için kıymetli. 'Besim Başkana İlet' sistemiyle hemşehrilerimiz bize doğrudan ulaşabiliyor, biz de ekiplerimizle birlikte bu talepleri hızla değerlendirerek çözüm üretmek için çalışıyoruz. Çünkü güçlü bir Manisa'yı ancak vatandaşlarımızla omuz omuza inşa edebiliriz.'