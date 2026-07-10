Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına Cevizli Mahallesi'nde sürdürürken, Pamir Sokak ve Güzel Sokak'ta gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarla daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânı sunuluyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla planlı şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan yol kaplamaları yenilenirken sokaklar uzun yıllar hizmet verecek yeni asfaltla buluşturuluyor. Ekipler, hazırlık sürecinin ardından asfalt serimini titizlikle gerçekleştirerek yolları kısa sürede yeniden kullanıma açıyor.

Maltepe Belediyesi, kent yaşamının kalitesini artıran hizmet anlayışı doğrultusunda yalnızca yeni yollar inşa etmekle kalmıyor, mevcut ulaşım ağını da düzenli bakım ve yenileme çalışmalarıyla daha güvenli hale getiriyor. Cevizli Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmaları da bu kapsamda mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. İlçenin farklı mahallelerinde program dâhilinde sürdürülen asfalt yenileme çalışmalarıyla ulaşım konforunun artırılması, yol güvenliğinin güçlendirilmesi ve daha yaşanabilir bir Maltepe hedefi doğrultusunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.