Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Gençlik Kolları yönetimiyle AKM'de bir araya gelerek gençlerle şehir yatırımlarından siyaset tecrübesine kadar birçok konuda sohbet etti.

SAKARYA (İGFA) - Her fırsatta gençlerin fikirlerine ve enerjisine değer veren, geleceğin mimarı olan genç nesiller için kalıcı yatırımları ve projeleri hayata geçiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin geleceği olan gençlerle bir kez daha bir araya geldi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ile gençlik kolları yönetim kurulu üyeleriyle AKM'de buluşan Alemdar, şehirde yürütülen çalışmalardan planlanan yatırımlara kadar birçok konuda sohbet etti. Başkan Alemdar, 'Nerede durduğunuzun, nasıl bir sorumluluk taşıdığınızın farkında olun. Kendinizi her alanda yetiştirin. Okuyarak, çalışarak ve istişare kültürünü büyüterek geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyin. Duruşunuzla ve yürüyüşünüzle bu davaya sahip çıkın' sözleriyle gençlere tavsiyelerinde bulundu.

Başkan Alemdar konuşmasının sonunda ise şehirde yürütülen çalışmaları ve planlanan yatırımlardan söz ederek, 'Bizler sizin için varız. Bu şehrin geleceğine, gençliğine yatırım yapıyoruz. AKM'den AFA'ya, raylı sistemden metrobüse, Bilim Merkezi'nden Şehir Kütüphanesine, kentsel dönüşümden Sapanca Gölü'nün korunmasına kadar yaptığımız her yatırım, attığımız her adım ve hayata geçirdiğimiz her proje bu şehrin daha güvenli, daha yeşil ve daha güzel yarınlara ulaşması içindir. Bu şehrin geleceğinde sizler olacaksınız. İşte tam da bu yüzden Sakarya'sını inşa eden bu büyük dönüşüme sizlerin de vizyonuyla, enerjisiyle ve fikirleriyle ortak olması gerekiyor. Biz taş üstüne taş koyarken, sizler de kendinizi geliştirerek, okuyarak ve sorgulayarak bu eserlerin içini dolduracaksınız' diye konuştu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ise, 'Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın kıymetli tecrübe ve değerlendirmelerinden de istifade ettik. Samimi bir sohbet gerçekleştirme fırsatı bulurken, şehrimizde hayata geçirilen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Bugün biz gençlere vakitlerini ayırdığı için başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi. Buluşma sonrası AKM'de gençlerle birlikte çay sohbeti gerçekleştiren Başkan Alemdar, günün sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.