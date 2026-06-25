Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turizm destinasyonları yoğun ilgi görüyor. Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'ni yılbaşından bu yana 131 bin 650 kişi ziyaret etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen turizm destinasyonları, 2026 yılında da ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kültürel mirasın önemli simgelerinden Kızlar Manastırı'nı yılbaşından bugüne kadar 10 bin 68 yerli ve 487 yabancı olmak üzere toplam 10 bin 555 kişi gezdi.

Trabzon'un en önemli tarihi mekanlarından Atatürk Köşkü ise aynı dönemde 82 bin 545 yerli ve 6 bin 163 yabancı ziyaretçiyle toplam 88 bin 708 kişiyi ağırlayarak en fazla ilgi gören destinasyon oldu.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çal Mağarası'nı 17 bin 834 yerli, 5 bin 341 yabancı olmak üzere toplam 23 bin 175 kişi ziyaret etti. Şehir Müzesi ise 9 bin 50 yerli ve 162 yabancı olmak üzere toplam 9 bin 212 ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren dört önemli turizm destinasyonunu ziyaret edenlerin toplam sayısı 119 bin 497 yerli ve 12 bin 153 yabancı olmak üzere toplam 131 bin 650 kişi oldu. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.

TURİZMDE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehrin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunarak turizme kazandırılması çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, 'Şehrimizin önemli turizm destinasyonlarına gösterilen yoğun ilgi, yürüttüğümüz çalışmaların karşılık bulduğunu ortaya koymaktadır. Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi, her yıl daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak Trabzon turizmine önemli katkı sağlamaktadır. Turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte ziyaretçi sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Misafirlerimize daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla tarihi ve kültürel mirasımızı koruma, tanıtım faaliyetlerini güçlendirme ve turizm altyapısını geliştirme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Trabzon'un sahip olduğu eşsiz doğal ve kültürel zenginlikleri en iyi şekilde tanıtarak şehrimizi turizmde çok daha güçlü bir noktaya taşımayı hedefliyoruz' denildi.