Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli mirası Karagöz ve Hacivat'ı Başkentli çocuklarla buluşturan 'Karagöz Konsere Gidiyor' müzikali sezon finali yaptı. Müzikal; sezon boyunca gerçekleşen 21 gösterimde 6 bin 696 çocuğa ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Karagöz ve Hacivat'ı, Kent Orkestrası'nın eşlik ettiği 'Karagöz Konsere Gidiyor' müzikaliyle sahneye taşıdı.

6 BİN 696 ÇOCUK SANATLA BULUŞTU

6-10 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan müzikal, 2026 yılı Tiyatro Sezonu boyunca Kocatepe Kültür Merkezi ve Gençlik Parkı'nda toplam 21 kez sahnelendi. Müzikali; Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren 16 gösterimde 5 bin 100, Gençlik Parkı'ndaki 5 gösterimde de 1596 olmak üzere toplam 6 bin 696 çocuk izledi.

'Karagöz Konsere Gidiyor' müzikalinin son gösterimi de Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geleneksel gölge oyununu müzikle bir araya getirerek minik sanatseverlere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan müzikalde çocuklar, Karagöz ve Hacivat'ın renkli maceralarını ilgiyle takip ederken aileler de gösterilere yoğun katılım sağladı.