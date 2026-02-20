Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, yaş almış ve özel gereksinimli vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırırken, iftara yetişemeyenler için de ilçenin belirlenen noktalarında çorba ikramında bulunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatan Beylikdüzü Belediyesi, sosyal destek çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor.

Belediye; 65 yaş üstü, özel gereksinimli, ihtiyaç sahibi ve evinde yemek hazırlama imkânı bulunmayan ailelere her gün düzenli olarak iftarlık sıcak yemek hizmeti sağlıyor. Bin metrekarelik alana sahip BeylikdüzüMutfak'tahijyen koşullarında hazırlanan yemekler, ekipler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. İftara yetişemeyen vatandaşlar için ise ilçede belirlenen noktalarda sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Ramazan ayının herkese sağlık, barış ve esenlik getirmesini dileyen Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, 'Bu Ramazan'a, seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ın haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulmasının derin üzüntüsüyle giriyoruz. Hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmayan bu durum, yalnızca Sayın Başkanımızı ve ailesini değil, Beylikdüzü'nde yaşayan her bir komşumuzu derinden üzmektedir. Adalet duygusunun zedelendiği her ortamda toplumsal huzurun da yara aldığını unutmamak gerekir. İnanıyoruz ki adalet, er ya da geç yerini bulacak; Sayın Başkanımız Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü halkının iradesiyle üstlendiği görevine yeniden kavuşacaktır. Bu inançla, hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve demokratik değerlere olan bağlılığımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz. Ramazan ayı; dayanışmanın, hoşgörünün ve birlik duygusunun güçlendiği müstesna bir zaman dilimidir. Bugün her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenmeye, ortak değerlerimiz etrafında birlik ve beraberliğimizi büyütmeye ihtiyacımız vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Beylikdüzülü komşularımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyor; bu mübarek ayın adaletin, huzurun ve kardeşliğin güçlendiği bir geleceğe vesile olmasını diliyorum' dedi.