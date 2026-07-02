Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan T Dergi'nin 6. sayısı zengin içeriği ile okuyucularla buluştu. Dergide Trabzon'un kültüründen sanatına, doğal güzelliklerinden, tarihi değerlerine ve spor hayatına kadar birçok konu yer alıyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına değer katan ve Trabzon'un kültüründen sanatına, doğal güzelliklerinden, tarihi değerleri ile spor hayatına kadar birçok konunun yer aldığı T Dergi'nin 6. sayısını yayımladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan T Dergi, 2026 Haziran-Temmuz sayısında da okuyucularına çok zengin bir içerik sunuyor.

MAKALELER VE SÖYLEŞİLER

Yazar Ömer Erdem'in 'Çocukta Şimdi, Çocuklukta Dün' adlı makalesiyle başlayan dergide, yazar çocukların şimdiyi ve geçmişi nasıl algıladığı ve anlamlandırdığı üzerinde duruyor.

İsmihan Şimşek ise, 'Son Divan Şairi Hamamizade İhsan Efendi' başlıklı yazısıyla Trabzon'un önemli tarihi kişiliği olan Hamamizade İhsan Bey'in hayatı ve edebi yönünü ele alıyor.

Dergide ayrıca, Muhammed Durmuş'un Ressam Fatma Akgün ile yaptığı 'Trabzon, Her Köşesinde Farklı Bir Renk ve Doku Barındıran Canlı Bir Tuval Gibi' başlıklı söyleşi yer alıyor.

ÇOK SAYIDA KONU YER ALIYOR

Derginin diğer konu başlıkları ise şöyle: Ziya Santur'un Hikayesi/Sedat Anar, Hüsn-i Hat Güzel Yazı Üzerine/ Süleyman Berk, Yaylaların Hafızalara Kazınan Bitkisi/Kolşik Ormangülü-Can Yıldırım, Söyleşi/Emin Gürdamur: Trabzon Yazdıklarının Tam Ortasında Duruyor-Eray Sarıçam, Müslüman Ol Terk Et Bu Kıyl u Kali-Sadık Yalsızuçanlar, Çocuklarla Geziyorum 1- Esra Bahadır, İki Fotoğrafın Hikâyesi: 80 Yıl Ara ile Aynı Yerde- Ayhan Çelebi, Mütareke Dönemi Trabzon'unda Rum Mezalimi- İrfan Alus, Tarihten Portreler: Sultan II. Abdülhamid Devrinde Trabzon'da Kabadayı Bir Vali: Kadri Bey-Mehmet Akif Bal, Ekranın Ardındaki İnsan: Sanal Şiddet ve Nezaket-Tolga Yıldız, Asırlık Pilav-Esra Bahadır, Dağcıların Büyülendiği Belde, Şahinkaya-Kemal Bulut, T Spor- Kökü Mazide Olan Ati-Erdal Hoş, Söyleşi-Ergin Keleş: Trabzonspor, Çok olana Karşı Az Olanın Mücadelesidir-Ali Mert Alan, T Spor-Başka Rakamlar/6135, Sokağın Sesi, Ateşi Kalbimize Kim Koydu?-Yaşar Bedri, - Onunla Büyümek, Oynayarak Yaşamak -Alâettin Bahçekapılı, Söyleşi/Prof. Dr. Haşim Karpuz: Trabzon'un Bugünkü Dokusu Osmanlı Dönemine Aittir-Y. Bedri Özdemir, Ayasofya Avlusunda Soyut Bir Ressamın Hafızası-Esra Bahadır, T-Dergi'den Şarkılar. Dergide ayrıca 'Trabzon'da Beş Şey' başlığıyla, şehirle özdeşleşmiş kazaziye, Çal Mağarası, Vazelon Manastırı, Beton Helva ile keşan bezinin tanıtımı yapılıyor.