Giresun Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve modern hale getirmek amacıyla yürüttüğü üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve modern hale getirmek amacıyla yürüttüğü üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Osmaniye Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmalarında ikinci etap uygulamalarına geçildi.

İLK ETAP TAMAMLANDI, İKİNCİ ETAP BAŞLADI

Çalışmaların ilk etabında geçtiğimiz günlerde caddenin yaklaşık 100 metrelik bölümünde mevcut üstyapı tamamen sökülerek zemin iyileştirme çalışmaları yapılmıştı. Altyapı kontrollerinin ardından yenileme işlemleri planlanan program doğrultusunda sürdürülürken, bugün itibarıyla ikinci etap çalışmalarına başlandı.

Ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan kilit parke taşlarını iş makineleriyle sökerek yeni üstyapı için gerekli hazırlıkları titizlikle yürütüyor.

YAKLAŞIK 150 METRELİK BÖLÜM YENİLENECEK

İkinci etap kapsamında öncelikli ihtiyaç bulunan yaklaşık 150 metrelik bölümde çalışma gerçekleştirilecek. Mevcut parke taşlarının kaldırılmasının ardından zemin düzenleme çalışmaları yapılacak, ihtiyaç duyulan noktalarda altyapı eksiklikleri de giderilecek.

Daha sonra yeni kilit parke taşları döşenerek cadde hem estetik hem de dayanıklı bir yapıya kavuşturulacak. Böylece vatandaşların daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü bir ulaşım ağına kavuşması hedefleniyor.

KENTİN EN ESKİ CADDELERİNDEN BİRİ YENİLENİYOR

Giresun'un geçmişten günümüze önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Yeşiltepe Caddesi, uzun yıllardır hizmet veren yapısıyla kentin en eski caddeleri arasında yer alıyor.

Zaman içerisinde oluşan deformasyonlar nedeniyle sürücüler ve yayalar açısından çeşitli olumsuzlukların yaşandığı cadde, yürütülen çalışmalarla birlikte daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşacak.

Tamamlanacak çalışmaların ardından cadde, yenilenen üstyapısıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Çalışmaları memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, yıllardır ihtiyaç duyulan yenilemenin başlamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşlar, hem ulaşım konforunu artıracak hem de mahalleye değer katacak çalışmalardan dolayı Giresun Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

ÇALIŞMALAR KENT GENELİNDE SÜRECEK

Belediye yetkilileri ise şehir genelinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda üstyapı yenileme çalışmalarının planlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, vatandaşların daha güvenli, daha konforlu ve daha modern ulaşım imkanlarına kavuşması amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentin farklı noktalarında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, üstyapı yatırımlarının belirlenen program doğrultusunda önümüzdeki süreçte de devam edeceğini kaydetti.