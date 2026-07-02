Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sahillerde yaz tatilinin huzurla geçmesi ve acıların yaşanmaması için fedakârca çalışan 76 kişilik cankurtaran timi, haziran ayında 41 olaya müdahale etti, 31 kişiyi ölümün kıyısından aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı cankurtaran timi, kuzey sahillerinde acısız bir sezon yaşanması için haziran ayının başından itibaren hayat nöbetine başladı.

54 kilometrelik sahil şeridi boyunca Karasu, Kocaali ve Kaynarca plajlarında göreve başlayan hayat timi, 48 cankurtaran kulesinde 76 cankurtaran pür dikkat bir nöbet tutuyor. Her yıl tatil için 2 farklı mavi bayrağa sahip olan Sakarya sahillerini tercih eden vatandaşların can güvenliği için fedakârca çalışan Büyükşehir İtfaiyesi Cankurtaran Amirliği, haziran ayında onlarca vatandaşa 'nefes' oldu.

7 jetski, 1 zodyak bot ve 2 ATV ile devriye yapan ekipler, sahillerde ihbar aldıkları 41 farklı olaya müdahale etti ve 31 kişiyi ölümün kıyısından çekip aldı.

Kurtarılan vatandaşların bazıları 112 Ambulansı ile hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, büyük çoğunluğu ayakta tedaviyle büyük bir tehlikenin kıyısından döndü.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Kuzey sahillerimizde güzel bir sezon geçirmek için bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve plajlardaki nöbetimiz başladı. Cankurtaran Timimiz, tatil sezonunda Sakarya'mızın incisi olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerimizi tercih eden milyonlarca misafirimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için büyük bir dikkatle fedakârca bir çalışma ortaya koyuyor. Haziran ayı itibarıyla 'sıfır kayıp' hedefimizi sürdürüyoruz. Sahil şeritlerindeki nöbetimiz, sezonun kapandığı güne kadar aynı gayretle devam edecek.' denildi.